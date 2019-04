Le pagelle della Spal: Lazzari migliore in campo

Viviano 6: Poco impegnato nel primo tempo, mentre nella ripresa il suo pomeriggio si anima decisamente. Sicuro poco prima del gol a respingere il destro di Lerager mentre subito dopo è costretto ad arrendersi alla traiettoria beffarda che assume la girata di Lapadula. Bene anche successivamente sul mancino di Criscito ed a disinnescare con i piedi l’aggressione di Kouamé dopo un retropassaggio leggermente corto della difesa.

Bonifazi 6.5: Dopo gli eccessivi rischi presosi ad Empoli, torna a farsi valere disinnescando spesso le iniziative di Pandev e Kouamè, che infatti trovano terreno maggiormente fertile sulla sinistra.

Vicari 5.5: Fatica non poco ad arginare la velocità di Kouamè nelle fasi iniziali della gara, dove con Felipe soffre troppo le palle lunghe che arrivano dalle retrovie. Cresce col passare dei minuti ed è suo l’assist per la rete di Felipe. Peccato non riesca invece a spazzare via il pallone nell’azione che porta al pari genoano.

Felipe 6: Il gol del momentaneo vantaggio spallino, risolleva parzialmente una prestazione poco brillante da parte sua. Il Genoa vede in lui l’anello debole della difesa e cerca di chiamarlo spesso in causa nel primo tempo quando sia Kouamé che Lazovic trovano tanto campo dalle sue parti. Sostituito da Regini nella ripresa.

Lazzari 7: Esce vincitore dal duello molto fisico con Criscito, che assieme ai compagni ricorre spessissimo alle cattive per fermarlo. Moto perpetuo sulla destra, attacca un po’ meno l’area andando spesso al cross dalla trequarti o rientrando sul mancino dando sempre la sensazione di poter essere pericoloso. Da un suo cross nasce l’angolo dell’uno a zero e sempre lui mette sulla testa di Kurtic il pallone che per pochissimo non regala tre punti alla Spal.

Murgia 6.5: Altra bella prova per il giovane proveniente dal vivaio della Lazio. Nel primo tempo è molto intraprendente soprattutto nell’inserirsi in area, chiamando Radu alla prima vera parata della gara. Bravo poi a leggere i diversi momenti della partita cercando di fare maggiormente da diga nel secondo tempo.

Missiroli 6: Come ormai ha abituato i tifosi, corre per tre cercando di arginare gli inserimenti dei giocatori genoani per poi ripartire. A differenza delle precedenti gare però, non riesce a dare un gran ritmo al gioco della Spal e va spesso in sofferenza quando Pandev si sposta sulla trequarti nella fase che porta al gol di Lapadula ed a una generale sofferenza dei biancoazzurri.

Kurtic 6: Si limita al compitino nel primo tempo facendo si che tutta la catena mancina della Spal risulti piuttosto farraginosa. Perfetta la battuta dell’angolo dal quale scaturisce il gol di Felipe ma pecca di precisione sul resto dei calci piazzati. Cresce alla distanza risultando tra i migliori nell’interpretare i minuti successivi al pari.

Fares 6: Non al meglio delle condizioni, fornisce comunque una prova generosa al netto di qualche sofferenza di troppo in fase difensiva nel primo tempo. Va diverse volte al tiro chiamando anche Radu all’intervento nel primo tempo mentre nella ripresa attacca maggiormente la profondità senza però riuscire a scodellare palle interessanti in area.

Floccari 6: Parte un po’ col freno a mano tirato nel primo tempo e quando, gli capita l’occasione giusta, si fa chiudere da Romero non riuscendo a liberarsi per il tiro. Pochi palloni giocabili nella ripresa dove comunque riesce a mettere in mezzo un pallone pericoloso e recrimina per un contatto sospetto con Romero in area.

Petagna 5: Giornata storta per lui che non riesce mai a rendersi pericoloso. Non si ‘intristisce’ e cerca comunque di lavorare per la squadra fornendo appoggi preziosi in mezzo al campo. A dir poco rivedibile l’atteggiamento col quale esce dal campo sostituito da Paloschi, andando direttamente negli spogliatoi.

Regini 5.5: Non combina disastri ma dà sempre una sensazione di grande precarietà durante la mezz’ora che gioca.

Antenucci 5.5: Anche lui non incide nei venti minuti giocati.

Paloschi s.v.

Leonardo Semplici 6: Spal forse un pochino rilassata la sua, che per alcuni tratti ha subìto la maggiori motivazioni del Genoa. Dal punto di vista tattico riesce a dare continuità a quando visto negli ultimi mesi, eccezion fatta per una fase difensiva che ha faticato maggiormente a leggere i lanci lunghi avversari e Pandev quando si sposta sulla trequarti.