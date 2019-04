Elezioni Europee: tre ferraresi in corsa per un seggio a Bruxelles

Tre ferraresi per un posto all’Europarlamento. I partiti italiani hanno consegnato le liste dei candidati alle prossime elezioni europee che si terranno dal 23 al 26 maggio, in cui sono presenti tre nomi dalla provincia estense. Si tratta di Claudio Fochi (Movimento 5 Stelle), consigliere comunale uscente a Ferrara, che nei giorni scorsi aveva già preannunciato la sua probabile candidatura a Bruxelles, di Rita Cinti Luciani (+ Europa), nota per essere segretario del Partito Socialista a Ferrara, e di Emanuela Biagi (Popolo della Famiglia), psicologa comacchiese che ha aderito al partito di Mario Adinolfi.

Al momento sono 254 i candidati in corsa nella circoscrizione Nord Est, di cui fanno parte oltre all’Emilia Romagna anche Veneto, Trentino – Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e che eleggerà un totale di 15 parlamentari. Le 15 liste attualmente ammesse sono quelle di Pd, Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, + Europa, Fratelli d’Italia, La Sinistra, Popolo della Famiglia, Autonomie per l’Europa, Sudtiroler Volkspartei, Popolo delle Partite Iva, Popolari per l’Italia, Partito Animalista, Partito Comunista, Forza Nuova.

A queste si potrebbero aggiungere il Partito Pirata e Casa Pound, che devono ancora regolarizzare le liste. Sono state invece escluse le liste Gilet Arancioni, Rispetto per Tutti gli Animali e Parlamentare Indipendente.