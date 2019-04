Con “Ecospiagge per tutti” gli stabilimenti diventano totalmente accessibili

di Simone Pesci

Tutti al mare, anche le persone affette da disabilità motoria, o comunque che necessitano di assistenza particolare come anziani, famiglie con bambini piccoli, ciechi, sordi e coloro che devono fare i conti con un regime alimentare speciale. A loro, infatti, si rivolge “Ecospiagge per tutti”, un progetto – già operativo – ideato dal portale Village for All e Legambiente.

Il piano entrerà a pieno regime nell’estate 2019, e sostanzialmente si tratta della mappatura di tutti gli stabilimenti balneari accessibili a 360 gradi da tutti gli utenti, nessuno escluso. Un’idea che per ora è stata presentata ad una fiera del settore in Toscana, e che ha raccolto l’affiliazione di sei stabilimenti balneari del viareggino, e che il 18 aprile sarà sottoposta all’attenzione della presidenza del consiglio dei ministri.

“È un progetto innovativo che riguarda la sostenibilità, ma più complessivamente lo sviluppo economico e sociale coesivo del nostro territorio” è la benedizione del presidente della Camera di Commercio di Ferrara Paolo Govoni. “‘Ecospiagge per tutti’ è il primo marchio che dà corpo alle tre gambe del turismo sostenibile, che sono sempre in tutte le dichiarazioni d’intenti: sostenibilità, responsabilità e inclusività”, aggiunge trionfante Roberto Vitali, presidente di Village for All.

Ovviamente, ogni stabilimento balneare che ha intenzione di affiliarsi dovrà prestare molta attenzione alle principali tematiche ambientali come la raccolta dei rifiuti, il risparmio idrico ed energetico, mobilità sostenibile, alimenti sani e consumabili anche da celiaci e vegani. In quest’ottica è stato stilato un “decalogo che sarà distribuito a chi vorrà aderire a questo nuovo marchio” puntualizza Sebastiano Venneri, nominato da Legambiente come responsabile per il progetto “Ecospiagge per tutti”.

Tutto ciò per gli stabilimenti balneari, e per le strutture ricettive in generale, significa affrontare nuove sfide, se è vero che “una persona su sette nel mondo è disabile e il mercato del turismo sostenibile vale circa 127 milioni di persone solo in Europa” rendiconta Vitali. I dati, infatti, spingono le imprese ad adeguarsi: “C’è un fattore moltiplicatore – prosegue il presidente di Village for All -, perché i disabili non viaggiano mai da soli, compiono più di un viaggio all’anno dalla durata media di dieci giorni, e la capacità di spesa media pro capite è di 120 euro al giorno, oltre il pernottamento. Lavorare su questo mercato permette di aumentare il fatturato di circa il 15%”.

Adeguarsi, insomma, permette di “avere un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti” rimarca Alex Giuzio di Mondo Balneare. Ascom e Cna, rappresentate in fase di presentazione del progetto da Davide Urban e Linda Veronese, hanno già colto l’importanza del progetto e promettono che a breve ci saranno le prime affiliazioni anche ai Lidi.