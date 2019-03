Bagno di folla per l’inaugurazione del Misen

di Andrea Profili

Taglio del nastro per la diciassettesima edizione del Misen-Salone nazionale delle sagre 2019, inaugurato con il convegno “Riflessioni sul futuro”.

Gli interventi sono stati moderati da Paolo Bruni (Presidente CSO) con la presenza di Filippo Parisini (Presidente e A.D. Ferrara Fiere), Roberta Monti (Dirigente Scolastico IisVergani Navarra), l’esperto di marketing e comunicazione Adriano Facchini, l’imprenditore agricolo Francesco Manca, Vincenzo Brandolini (Docente all’Università di Ferrara) e nel pubblico le classi dell’istituto Vergani Navarra.

Assente al dibattito causa impegni politici a Bruxelles, Paolo De Castro, europarlamentare Pd e primo vicepresidente della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, il quale ha comunque dedicato una lettera ai ragazzi presenti del Vergani Navarra: “Come cittadini e come futuri professionisti di settori chiave della società italiana, quali sono l’agrario e l’alberghiero, dovrete svolgere un ruolo fondamentale; siete e sarete gli agenti del futuro dell’agroalimentare. Dovrete essere custodi e corsari, preservando la tradizione e innovando con altrettanta decisione. La curiosità è uno dei segreti per essere buoni cittadini ed avere successo in questo ambito. C’è bisogno di avere radici ben salde, ampliare sempre gli orizzonti, avere una mente aperta, confrontarsi con gli altri, impegnarsi ed avere ben chiari diritti e doveri. Spero che questo possa essere l’atteggiamento che accompagnerà chi tra voi andrà a votare per le prossime elezioni europee, auspicando che lo facciate senza paura e con il desiderio di un futuro migliore.”

Parlando di Europa, Roberta Monti ha portato la testimonianza del suo periodo parigino come studentessa universitaria, sottolineando l’importanza del crearsi un network internazionale per poter sviluppare idee innovative. “Inoltre – aggiunge la Monti – sempre più Paesi prendono come riferimento il nostro istituto, a dimostrazione di come il Made in Italy sia il presente e il futuro dell’agroalimentare.”

“Una volta arrivato a Ferrara dopo le mie esperienze lavorative in multinazionali – dice Adriano Facchini – sono stato colpito dalla qualità e l’impegno nel volontariato; per questo mi occupo di sagre, perché non sono soltanto cibo ma una grande opportunità per fare esperienze e relazionarsi con la gente, sviluppando la creatività. Le sfide per i futuri agenti dell’agroalimentare saranno il rapportarsi con l’ambiente, sempre più instabile per via dei cambiamenti climatici, con l’incremento demografico, il rapporto tra globalizzazione e localismo, senza dimenticare l’innovazione e la tradizione.”

Riguardo la scienza e il futuro dell’alimentazione, il bromatologo di Unife Vincenzo Brandolini ha sottolineato quanto siano importanti la ricerca e il rapporto l’Europa-imprese-università, “creando una sinergia tra le parti che può funzionare solo con l’impegno e la buona volontà delle persone, cogliendo tutte le opportunità che vengono date.” E a proposito di opportunità, è salito sul palco dei relatori anche il prof. Jordi Mañes Vineusa, coordinatore del dottorato Scienze dell’alimentazione e coordinatore Erasmus per l’Università di Valencia. “Il Misen è un evento importante di rilevanza europea, perché consente di creare relazioni internazionali importantissime per le competenze e conoscenze professionali. La conoscenza degli abitanti di un Paese è indispensabile per evitare la discriminazione e a tal proposito è importantissimo il progetto Erasmus.”

Spazio anche all’imprenditore e presidente dell’Associazione Giovani Agricoltori Francesco Manca, che ha donato preziosi consigli ai ragazzi presenti tra il pubblico: “Lavorare nell’agroalimentare significa lavorare con la natura, rispondere ad esigenze alimentari con la possibilità di raccontare la storia del territorio e dei suoi prodotti e poter usufruire di tutte le ultime tecnologie, senza dimenticare la formazione individuale che è il primo investimento su voi stessi. Bisogna imparare ad imparare, aggiornandosi continuamente, facendo network e rimanendo curiosi. Queste sono le priorità di un imprenditore”.