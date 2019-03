Da Cleopatra a Salvini, Mirka Cesari svela i segreti attraverso la scrittura 

L’amata psicografologa della tv Mirka Cesari, di Argenta, ha festeggiato i suoi 30 anni di carriera televisiva a Firenze, nello stesso posto e nello stesso giorno in cui è cominciata, ovvero al Centro Spazio Reale di Campi Bisenzio. Proprio lì 30 anni fa, il 22 marzo del 1989, data che coincide anche con il suo compleanno, è stata protagonista in tv alla trasmissione Sammarcanda di Michele Santoro.

Era la prima volta che in televisione si parlava di grafologia, una scienza sconosciuta alla maggior parte della gente e Mirka Cesari, da quel giorno in poi, grazie al suo temperamento e al suo carattere aperto e solare è entrata nel cuore degli italiani facendo conoscere i segreti della grafologia al grande pubblico del piccolo schermo in tante altre note trasmissioni televisive tra cui Fenomeni e Chiambretti c’è, Buona Domenica su canale 5, Mattina in Famiglia di Michele Guardì in Rai , Lunedì gol su Sky con Ciccio Graziani e Uomini e Donne di Maria De Filippi su canale 5.

“La grafologia – ha dichiarato Mirka Cesari – è un valido ed efficace strumento per far emergere i messaggi dell’io più profondo e più nascosto della nostra personalità, tanto da renderli palesi e manifesti alla coscienza. Ci permette di individuare nella scrittura, quei tratti tipici e speciali che chi scrive, anche se lo volesse, non sarebbe in grado di eliminare, in quanto sono divenuti talmente personalizzati ed automatizzati che riescono a sfuggire al controllo volontario riaffiorando inevitabilmente”.

L’amata grafologa ha festeggiato i suoi 30 anni di carriera e il suo compleanno in compagnia di tanti cari amici tra cui il maestro Vince Tempera che ha omaggiato Mirka con il suo nuovo progetto musicale sul grande Burt Bacharach, brani suonati dal maestro e cantati da Marzia Bi. Tra gli artisti che si sono esibiti anche il cantautore Marco Forti e tanti personaggi del mondo della notte tra cui Isa B e il dj Gianni Morri, tra gli amici della Cesari presenti anche la nota stilista romana Monica La Barbera e il campione del mondo Stefano D’aste della Lotus.

Nei suoi 30 anni di carriera televisiva Mirka Cesari ha analizzato migliaia di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della politica e anche della storia, da Carlo V fino alla mitica regina egiziana Cleopatra. Tra i personaggi dello sport annovera tutti i piloti della Formula 1 da Schumacher a Barrichello, ha redatto il profilo di oltre 100 campioni di calcio del presente e del passato, attraverso il loro autografo.

Tra i personaggi dello spettacolo non mancano certo attori, cantanti, e coppie famose tra cui Gigi Proietti, Enrico Montesano, Stefania Sandrelli, Emma, Renato Zero, Sofia Loren, Simona Ventura, Pippo Baudo, Carlo Conti, Fiorello, Ennio Moricone, Valeria Marini, Monica Bellucci, Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Gianni Morandi, Tiziano Ferro, Francesco Renga, Jerry Scotti, Raoul Bova, Maria Grazia Cucinotta, Scamarcio, Marco Mengoni, Mara Venier, Lino Banfi, Pino Daniele, Alvaro Vitali, Lorella Cuccarini, Paola Perego, Claudio Baglioni , Vasco Rossi, Vince Tempera, Terence Hill, Vincenzo Salemme, Rita Pavone, Diego Abatantuono, Ilary Blasi, e Totti, Brad Pitt e Angelina Jolie, Claudio Amendola e Francesca Neri Fino ad arrivare ai politici e capi di stato tra cui Alberto di Monaco, Chirac, Zapatero, Blair, Schroeder, Barack Obama e tutti i politici italiani da Andreotti fino a Salvini.