Renzi su Carife: “Storia delle banche clamorosa barzelletta usata contro di noi”

“Su Carife aveva ragione Marattin e non altri. La storia delle banche è una clamorosa barzelletta utilizzata contro di noi, ma le vere responsabilità sono state di manager e di una vigilanza non all’altezza e oggi i 5 stelle e Lega si dimostrano totalmente incapaci di affrontare il suo dossier”.

Così l’ex premier Matteo Renzi, a Ferrara per presentare il suo nuovo libro, ha commentato la situazione di stallo per i rimborsi ai risparmiatori Carife, parlando anche delle tante critiche ricevute per il decreto che nel 2015 messo in risoluzione la cassa estense, con Banca Marche, Etruria e CariChieti.

(video di Alessandro Castaldi)