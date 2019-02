Inaugura Art & Ciocc, un cuore di cioccolato per San Valentino

Un grande cuore di cioccolato ha salutato l’inaugurazione, nel giorno di San Valentino, dell’edizione 2019 di Art & Ciocc – organizzata dalla Mark Co & Co e promossa da Ascom Confcommercio Ferrara con il sostegno del Comune di Ferrara – che per il sesto anno ha fatto tappa nella città estense, dove addolcirà il Listone fino a domenica 17 febbraio.

Un cuore goloso che è poi stato donato per gli immancabili (e graditi) assaggi ai curiosi e agli innamorati nel giorno a loro dedicato. Ad inaugurare la manifestazione l’assessore al Commercio Roberto Serra con Davide Urban, direttore generale di Ascom Ferrara, e Roberto Donolato della Mark Co & Co.

“Art & Ciocc? Un bel modo per unire gastronomia e turismo ed attrarre presenze in città in periodo di saldi” ha spiegato Urban, incalzato da Serra: “Questa è la manifestazione per eccellenza in occasione di San Valentino ed è proprio a Ferrara”.

Nel fine settimana dedicato a San Valentino, dunque, Ferrara diventa la capitale dell’amore romantico o comunque farà innamorare delle specialità regionali del cioccolato d’eccellenza presentato negli stand: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Calabria e Sicilia sono le regioni natali dei maestri cioccolatieri del tour Art & Ciocc.

Cioccolato senza glutine, bio, vegan, senza zucchero e ancora il pregiato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà anti-età. Sarà inoltre presente un cioccolatiere aderente al Consorzio di Tutela del Cioccolato Modicano Igp, l’unico cioccolato a marchio di tutela d’Italia. La particolarità di questo pregiato cioccolato, oltre alla qualità e l’alta percentuale di cacao monorigine, sta nella lavorazione con procedure che provengono dal XVIII secolo e che prevedono la lavorazione della pasta di cacao “a freddo”.

Fino a domenica saranno a tentare il palato un mare di praline, barrette, cioccolatini, cremini, i liquori al cioccolato, creme spalmabili di ogni gusto, le infinite combinazioni di tartufi, croccanti golosi e i particolarissimi cioccolatini alla birra, gli oggetti realizzati in cioccolato, senza contare alcune specifiche produzioni regionali, come il cannolo siciliano, il cioccolato di Modica o di Perugia.