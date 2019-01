Spal, le prime uscite: Viviani a Frosinone e Costa a Empoli in prestito

di Simone Pesci

Dopo tanti contatti con la società estense il Frosinone ha ottenuto il centrocampista che cercava. Complice il summit che sta sbloccando la partenza di Crisetig verso Benevento, i giallazzurri hanno trovato l’accelerata decisiva per Federico Viviani.

Il centrocampista prodotto del settore giovanile della Roma è pronto a sostenere le visite mediche, già fissate, e poi firmare il contratto che lo porterà alla corte di mister Baroni. L’Udinese aveva provato a inserirsi nell’affare, quando però le discussioni fra il Frosinone e la Spal erano ormai in stato avanzato, e così Viviani tornerà per la terza volta a vestire la maglia di una squadra del Lazio.

Un po’ più a nord, in Toscana, è invece diretto Filippo Costa. L’esterno sinistro, quest’anno chiuso da Fares, è in procinto di approdare all’Empoli, dove dovrebbe restare in prestito fino al 30 giugno, data entro la quale la società azzurra, sulla base dell’accordo, potrà esercitare il diritto di riscatto.

Sta tornando a tenere banco la questione della cessione di Manuel Lazzari. Va subito chiarito, comunque, che l’esterno veneto non si muoverà da Ferrara se non al termine della stagione in corso. Con i contatti sempre più insistenti, e soprattutto i circa 20 milioni di euro offerti dal direttore sportivo Giuntoli, il Napoli sta cercando di bruciare per giugno la folta concorrenza, che vede, fra le tante, Roma, Torino e Lazio.

Stando così le cose, Vagnati e i suoi uomini sono già al lavoro per scovare un sostituto all’altezza e un nome su tutti è quello di Kingsley Ehizibue, esterno destro olandese di origini nigeriane. Ehizibue, classe 1995, attualmente milita nel Pec Zwolle, compagine della massima serie olandese, e in questa stagione ha collezionato 17 presenze impreziosite da tre assist. E l’entourage del giocatore ha già scoperto le carte, confermando una trattativa che, a loro dire, potrebbe “chiudersi già a gennaio”.

La Spal, nel frattempo, sta chiudendo per due giovanissimi calciatori: il 16enne difensore polacco del Legia Varsavia Patryk Peda e l’attaccante classe 2000 dell’Atalanta Lorenzo Babbi. Uno si metterà a disposizione dell’under 17, mentre l’italiano sarà aggregato alla Primavera.