Pd, giornata di mobilitazione contro il governo

Giornata di mobilitazione per il Pd ferrarese contro la legge di bilancio. Il Partito Democratico locale ha deciso di aderire all’iniziativa nazionale “1.000 gazebo” in programma per sabato 12 gennaio, attivandosi in tutta la provincia con banchetti, circoli aperti e distribuzione di materiale informativo casa per casa.

“Mille no alla manovra delle tasse e delle bugie” è lo slogan scelto dal Pd per contrastare le scelte del governo gialloverde e in particolare la legge di stabilità appena approvata, definita “la più controversa della storia della Repubblica, con il Parlamento trattato alla stregua di un passacarte”.

Ma anche “le figuracce in Europa con l’occhiolino fatto ai gilet gialli francesi, la disumanità dei porti chiusi di fronte a poche decine di disperati, gli attacchi alla scienza e ai giornali, l’ambiguità sulle grandi opere e l’ipocrisia sulle banche, e il prezzo che per tutto questo il Paese sta pagando in termini di perdita di denaro e di aumento del debito pubblico (oltre che delle tasse)” sono tra le motivazioni che spingono i circoli a scendere in piazza.

La chiamata a raccolta non è solo per gli elettori di centrosinistra ma anche per “tutti coloro che intendono far valere il proprio no contro un governo che ogni giorno di più si rivela dannoso per il Paese e pericoloso per la tenuta democratica” si legge nella convocazione nazionale. Anche il Partito Democratico di Ferrara si mobilita in tutta la provincia, a seguire alcune iniziative in corso di aggiornamento:

BANCHETTI A:

Ferrara:

Corso Martiri della Libertà dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18;

Viale Krasnodar (zona mercato) dalle 10 alle 12

San Martino (casa del Popolo) in via Chiesa dalle 10 alle 12

Argenta – piazza Garibaldi dalle 10 alle 12

Consandolo – P.zza Pertini dalle 10 alle 12

S. M. Codifiume – p.zza Gualandi dalle 10 alle 12

Cento – P.zza del Guercino dalle 16.30 alle 18

Migliarino – P.zza Repubblica dalle 10 alle 12

Poggio Renatico – Piazza del Popolo dalle 10 alle 12

Portomaggiore – Piazza Umberto I° dalle 9 alle 13

Tresigallo – Viale Roma dalle 9 alle 12.30 volantinaggio

Domenica 13 gennaio Terre del Reno – Sant’Agostino – P.zza Pola dalle 9:30 – 12

CIRCOLI APERTI A:

Ferrara -Porotto via Ladino, 6 dalle 9.30 alle 12

Ferrara – Pontelagoscuro via Montefiorino 55/a dalle 9.00 alle ore 13.00

Formignana via Fiume, 2 dalle 9.30 alle 12.30

S. Giuseppe di Comacchio – via Lido di Pomposa,31 dalle 9 alle 12.30

Vigarano Mainarda – via Roma 40 dalle 10 alle 12

Distribuzione di materiale informativo casa per casa a: Anita, Bando, Boccaleone, Filo e San Biagio di Argenta.