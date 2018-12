Contenuto non disponibile

Spal-Udinese finisce a reti bianche, purtroppo o per fortuna? I tifosi concordano sul purtroppo: “Oggi ci volevano i tre punti a tutti i costi. Non abbiamo gioco, gli attaccanti non concretizzano, poche occasioni da goal”. Ecco cosa ci dicono i supporters biancazurri all’uscita del “Mazza” definito “lo stadio più bello del mondo”.