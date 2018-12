Colombarini chiude la porta al Napoli: “Lazzari a gennaio non si muove”

di Simone Pesci

Simone Colombarini, intervenuto alla trasmissione radiofonica ‘Un calcio alla radio’ dell’emittente campana Radio Crc, chiude la porta in faccia al Napoli per Lazzari. Per meglio dire, la chiude per gennaio, a giungo, invece, la porta si spalancherà a fronte di un’adeguata offerta economica, come è giusto che sia.

Il club di De Laurentiis, infatti, pareva intenzionato ad assicurarsi le prestazioni della freccia spallina già nell’imminente sessione invernale di mercato, ma in questo senso un lapidario Colombarini ha rassicurato tutti i tifosi della Spal: “Lazzari al Napoli? I nostri pezzi forti non partono mai a gennaio”. I supporters e Leonardo Semplici, quindi, potranno dormire sonni tranquilli: Manuel resterà e lotterà con la maglia biancazzurra per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

Il patron ha anche analizzato in senso generale il momento che sta vivendo la Spal: “Dopo una partenza lampo nelle prime partite qualche tifoso poteva aspettarsi qualcosa in più, ma siamo contenti della nostra posizione in classifica. Abbiamo perso qualche punticino pesante per strada, ma restiamo comunque con un buon margine sulla zona salvezza. Quest’anno abbiamo impostato la squadra in maniera più solida, dimostrando un calcio di qualità, tutto ciò è merito di un lavoro che parte da lontano”.

Secondo Colombarini, i tifosi possono quindi stare tranquilli, anche alla luce delle dichiarazioni fatte dallo stesso patron nel post-partita con il Chievo, doveva aveva ammesso che a gennaio la società avrebbe fatto tutto il possibile per rinforzare la rosa. Già la permanenza dello stesso Lazzari è uno sforzo importante, ma in tal senso gli uomini mercato estensi starebbero guardando a un difensore esperto da inserire nella rosa.

Uno di questi è certamente il laziale Martin Caceres, ex fra le altre di Barcellona, Juventus ed Hellas Verona. L’uruguaiano non sta trovando molto spazio con Simone Inzaghi e il ds biancoceleste Tare non si è nascosto confidando che ci sono almeno tre giocatori in fase di uscita dalla Lazio già a gennaio, fra cui Caceres sul quale l’interesse forte del Parma, ma anche la Spal ha abbozzato un sondaggio.