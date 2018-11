Raccolta differenziata, il primato di Ferrara finisce sulla Rai

Ferrara detiene il primato per la raccolta differenziata. A consegnare questo record dei rifiuti è il servizio di Rai news che si basa sui dati forniti da Hera per annunciare “numeri e traguardi che non lasciano dubbi: a Ferrara dall’inizio dell’anno la raccolta differenziata ha raggiunto l’85% e pensare che nel 2017 era al 62%”.

“Il balzo virtuoso della verde Ferrara consente di superare il primato italiano di Pordenone che, secondo i dati Legambiente, ha una raccolta dell84,7%” spiega il giornalista Nello Rega prima di intervistare un paio di ferraresi che di fronte alle telecamere assicurano di “fare sempre la raccolta differenziata, è una cosa assolutamente condivisibile”.

Il primato del recupero “muove oltre 2 miliardi e mezzo di euro e impiega più di 8mila lavoratori – si scopre durante il breve servizio – perché differenziare bene significa anche risparmiare e innescare nuove economie, ridurre la bolletta dei rifiuti e la spesa per privati e aziende anche fino al 10%”.

A spiegare i vantaggi, aumentati con l’introduzione delle contestate calotte, è Antonio Dondi, direttore servizi ambientali di Hera: “Fa bene ai cittadini, che se la fanno bene risparmiano sul servizio, e fa tanto bene all’ambiente perché tutti questi materiali vengono recuperati e quindi questo genera un beneficio economico ma soprattutto ambientale, in particolare per l’organico che una volta raccolto finisce negli impianti di trattamento e diventa compostato per l’agricoltura oppure alimenta il nostro impianto di Hera Ambiente che sta iniziando a produrre biometano”.

Il servizio di Rai news – che si chiude ricordando che a “Ferrara come in altri 350 Comuni dell’Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana e Veneto opera Hera, tra le maggiori multiutility italiane: la raccolta differenziata del suo bacino d’utenza supera quota 60% con un recupero del materiale differenziato del 93%” – ha mandato in visibilio l’amministrazione comunale.

“Oggi Rai news ci consegna il primato italiano per la raccolta differenziata (85%), di questo ringrazio i cittadini e le imprese ferraresi – commenta a caldo l’assessore all’Ambiente Caterina Ferri -: grazie a voi siamo qui, e questo ci impegna a fare sempre meglio per abbassare ancora la tariffa e migliorare la lotta agli abbandoni. Sempre oggi poi la ciminiera dell’ex inceneritore di via Conchetta è stata abbattuta, in completa sicurezza e senza nessun disagio per persone e animali. Sono molto orgogliosa del servizio ambiente del Comune di Ferrara: persone capaci, preparate, con una grande passione per il loro lavoro, e i risultati si vedono. Un grazie a tutti/e loro, è un privilegio lavorare con voi”.

Anche il collega Aldo Modonesi non nasconde la soddisfazione nonostante i problemi: “Poi è vero che c’è ancora troppo pattume abbandonato (e incivile chi lo fa). Poi è vero che Hera deve migliorare i passaggi e le frequenze. Poi è vero che come tutte le cose nuove, che cambiano radicalmente modi e abitudini, anche questa del passaggio a tariffa puntuale andava gestita meglio. Ma oggi a Ferrara (nel giorno della demolizione dell’ex inceneritore di via Conchetta) la raccolta differenziata è al 85%, più di Pordenone (che fino ieri era prima), come nel Nord Europa, che in tanti portano sempre come esempio”.