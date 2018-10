Modella per un Giorno, eletta Miss Fashion

Nel weekend presso il quartiere fieristico di Ferrara si è svolta la manifestazione Modella per un Giorno in occasione della fiera dell’elettronica. Nel corso delle due giornate sono stati allestiti set fotografici romantici e a due ruote, con la presentazione di tre moto del 2019 della Kawasaki fornite dal concessionario di Ferrara Moto Cedrini, ma non è mancata una macchina molto elegante come la Corvette.

Le modelle provenienti da Emilia Romagna e Veneto si sono cimentate sul palcoscenico con vari abiti cambiando ovviamente colorazioni e generi. Domenica mattina momento moda baby con i modelli di domani che hanno indossato i capi moda autunno inverno in collaborazione con Happy Days, negozio specializzato per bambini da zero a sedici anni.

Domenica pomeriggio si è svolta l’elezione di Miss Fashion abbinata al concorso di bellezza La + Bella di Ferrara, presentato da Franco Casoni con le coreografie di Debora Scita. In giuria il due volte olimpionico di nuoto Mirco Di Tora, l’attore Cristian Gavioli, l’avvocato Rita Gagliardi, il Mister Notte Rosa Mattia Mantovani e il manager Matteo Terravecchia che hanno valutato la bellezza, l’eleganza e il portamento delle miss.

Le damigelle hanno sfilato con abiti forniti da Raffaella B di Finale Emilia e bikini mettendo in risalto bellezza e tecnica. Ha trionfato la bellezza proveniente da Goro della sedicenne Sofia Milani che ha l’ambizione di diventare attrice. La fascia de La + Bella in Sorriso va a Anastasia Isipciuc da Ferrara, ex aequo per La + Bella in Fitness a Eleonora Vallini di Poggio Renatico e Silvia Carli da Comacchio, La + Bella in Moda a Maria Vittoria Cosua di Ferrara.

Ora la manifestazione ferrarese che ha 23 anni di attività avrà la sua finalissima a novembre ma prima ci sarà l’ultima selezione con Miss Tattoo il 27 ottobre sempre al quartiere fieristico in occasione della Convention Ferrara Tattoo. Per informazioni contattare la Franco Casoni Management al numero 3472289445.