Spaccio e furto di bici: i carabinieri setacciano la Gad

Spaccio in via Cassoli, tentato furto di bicicletta in stazione, droga nascosta nei giardini del grattacielo. È stato un pomeriggio movimentato quello di mercoledì in zona Gad, controllata a tappeto dai carabinieri della Compagnia di Ferrara insieme al personale della Cio del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto”, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio esteso dalla Gad al centro storico.

Durante l’operazione, è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti S.M., 33enne di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora e pregiudicato, fermato nei giardini pubblici di via Cassoli.

Il pusher è stato trovato in possesso di 17 grammi di hashish, suddivisi in dosi e nascosti sotto la sella della propria bicicletta, oltre a 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Pizzicato con la droga anche un giovane ravennate di 20 anni, disoccupato e incensurato, colto in possesso di un grammo hashish e quindi segnalato alla prefettura per la violazione amministrativa della detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

Una denuncia per tentato furto aggravato ha colpito invece un ferrarese di 47 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, sorpreso in piazzale della Stazione mentre tentava il furto di una bicicletta parcheggiata. A notare i movimenti sospetti è stato il personale dell’esercito italiano in forza al Rcst (Reparto Comando Supporti Tattici) della Divisione “Friuli” impegnato nell’operazione “Strade Sicure”.

I carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato nei giardini di viale della Costituzione un involucro contenente 35 grammi di marijuana. Nell’ambito del servizio sono stati complessivamente controllate 47 persone, di cui 18 extracomunitarie, e 19 autovetture.