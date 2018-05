Ferrara città universitaria a misura di Erasmus

Ad appena una settimana dal lancio di My Unife Card, l’accesso gratuito ai musei civici di Ferrara per tutte le matricole di Unife, Comune e Università hanno presentato #FerraraMeetsErasmus – The Exhibit, il secondo di tre progetti congiunti dedicati a Ferrara città universitaria.

“Fare l’Erasmus significa lasciare per qualche mese la propria città e la propria Università e continuare gli studi in una nuova città e in un nuovo Ateneo che diventano, per un periodo, la nuova casa – ha spiegato Enrico Deidda Gagliardo, prorettore dell’Università di Ferrara -. Un momento fondamentale per la formazione personale e accademica di studentesse e studenti universitari, ma anche un’esperienza di vita indimenticabile, per sempre legata al luogo in cui si è svolta”.

Di qui, l’idea sviluppata dall’Università di Ferrara insieme al Comune di Ferrara per valorizzare l’attrattività e l’accoglienza del territorio estense e dell’Ateneo, attraverso i social media e la prospettiva di studentesse e studenti Erasmus.

“La bellezza della nostra città è una leva anche per l’Ateneo – ha commentato il vicesindaco Massimo Maisto – e spesso l’occhio dello studente internazionale, come quella del turista o del cittadino, è capace di coglierla e raccontarla in maniera inedita e autentica”.

Lo dimostrano le 52 immagini in esposizione nella sede del dipartimento di Economia e Management sino al 14 giugno, dalle ore 9 alle 19 nei giorni feriali (in via Voltapaletto, 11).

Le foto sono state postate sui social media da studentesse e studenti Erasmus con l’hashtag #FerraraMeetsErasmus e in seguito selezionate dalla giuria composta dallo stesso Maisto e da Fulvio Fortezza, delegato Unife al rafforzamento dell’immagine e del posizionamento dell’Ateneo, Mario Brambilla, fotografo professionista e Orazio Spoto, social & web communication specialist.

“FerraraMeetsErasmus è un’altra bella iniziativa che nasce dalla sempre più stretta e proficua collaborazione fra Ateneo e Città – ha continuato il prorettore di Unife -. Una collaborazione che si colloca sul piano culturale, ma anche su quello dell’avviamento al mondo del lavoro: anche quest’anno il Comune patrocinerà il Career Day Unife, l’evento dedicato all’incontro con il mondo delle imprese e che ha visto l’anno scorso oltre 800 presenze e 900 colloqui con le aziende. Inoltre, il 17 maggio discuteremo il protocollo d’intesa, per mettere a sistema l’impegno congiunto di Università, Comune ed ErGo per l’accoglienza a studentesse e studenti, punto di partenza per successivi protocolli e accordi tematici”.

“L’amministrazione comunale è favorevole a questo tipo di iniziative perché rafforzano il legame con i cittadini-studenti. Gli “Erasmus”, così come gli studenti fuori sede, sono una grande risorsa culturale, sociale ed economica per la nostra città, e sempre di più vogliamo far sì che Ferrara diventi una città pronta ad ospitare giovani da tutto il mondo”, ha concluso Maisto, sottolineando che quello “di Comune e Ateneo è un percorso quotidiano di azione, per migliorare congiuntamente il sistema città e Università nella ferma convinzione di Ferrara città universitaria”.