Trovato sacchetto di droga nel prato

Ieri pomeriggio, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara in aderenza alle politiche di sicurezza integrata e di sicurezza urbana concordate dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, svolto con il contributo della Compagnia di intervento operativo del 4° Battaglione Veneto, in zona Gad e nel centro storico, l’Arma ha denunciato due cittadini, sequestrato droga e controllato decine di persone.

P.M., 29enne di Argenta, è stato denunciato in stato di libertà per porto di strumenti atti allo scasso, inottemperanza al foglio di via obbligatorio e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Il giovane, già con precedenti, è stato trovato in possesso di due tronchesi, una lima e un grammo e mezzo di hashish.

Aveva con sé invece sei grammi di eroina (suddivisa in dosi e con attrezzatura per il confezionamento) I.S., 21enne di nazionalità nigeriana, denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Sempre in zona Gad, all’interno di un’area verde, è stato trovato un involucro contenente 18 grammi di marijuana.

In totale sono stati controllati 58 persone e 22 autoveicoli.