Giro delle Mura, in 1.500 alla partenza della podistica del 1° Maggio

Sembrava di essere tornati ai fasti degli anni d’oro del podismo ferrarese martedì mattina all’ippodromo di Ferrara per la 46^ edizione del Giro delle Mura. Iscritti record alla gara competitiva – poco meno di 700 – ai quali si sono aggiunti ben più di altrettanti partecipanti alla non competitiva e i tantissimi bimbi e ragazzi delle mini podistiche (circa 130) che hanno fatto superare quota 1500.

La manifestazione podistica più antica di Ferrara (1973 prima edizione) fino al 1994 è stata organizzata dalla Polisportiva Putinati che ha festeggiato i suoi 50 anni di attività ed ha riservato un premio speciale al primo e alla prima cinquantenne arrivati. La gara è passata “di mano” nel 1995 con l’organizzazione affidata al più numeroso gruppo podistico “Ferrara che cammina” che tre anni fa ha purtroppo smesso di esistere.

Il Giro delle Mura – conosciuto anche come “la primo maggio”, giorno in cui si è sempre svolta – ha rischiato di scomparire se non fosse stato per la Polisportiva Doro, Luciano Mazzanti (campione ferrarese degli anni 70/80) e Monica Zannini che l’hanno “presa in carico” facendola addirittura crescere con l’insostituibile apporto degli sponsor e le collaborazioni di asd Ippodromo di Ferrara scuola di equitazione, contrada San Luca, Uisp Ferrara e di tanti amici podisti di vari gruppi ferraresi (Corriferrara, Quadrilatero, Ferrariola e Invicta) ai quali Luciano e Monica hanno voluto dedicare un sincero e dovuto ringraziamento.

Anche l’edizione 2018 era valevole come prova del campionato Uisp di corsa e come quarta tappa del trofeo regionale Uisp Corriemilia. Dopo le partecipatissime minipodistiche su varie distanze, alle ore 10 ha preso il via la gara competitiva da 12,5 km al quale si è accodata la non competitiva da 7 e già prima dell’uscita degli atleti dopo aver percorso un giro (800 metri) dell’anello sabbioso dell’ippodromo si era formato un quintetto che ha subito “preso il largo” che comprendeva i top runner da pronostico: Kaba Mamadi, Daniele Angelini, Mohammed Errami, Massimo Tocchio ed uno “sconosciuto”, Stefano Furlani, alla sua prima gara podistica a Ferrara.

Ed è stato proprio il giovane mezzofondista veneto che studia a Ferrara ad avere lo spunto vincente nel finale, quel tanto che è servito a mettersi dietro il guineano 22enne Kaba Mamadi e con un distacco maggiore il vincitore del 2017 Daniele Angelini, probabilmente “fiaccato” dal Triathlon olimpico di domenica dove ha ottenuto un brillante terzo posto.

Anche la gara femminile è risultata di difficile interpretazione dove l’hanno fatta da padrone le atlete all’esordio al Giro delle Mura e alla loro prima gara in territorio estense, ed è stato così che a scrivere per la prima volta il proprio nome sull’albo d’oro della manifestazione sia stata la reggiana Francesca Campani che ha preceduto di una cinquantina di secondi la toscana Silvy Turcato e la britannica del Gp Pontelungo Rachel Burgess.

Alle premiazioni, oltre allo staff organizzativo, anche il testimonial Fausto Molinari, ultimo dei grandi atleti del mitico Cus Ferrara di Gian Paolo Lenzi quando Ferrara era la ‘capitale’ del podismo. Il primo maggio è stato una festa del podismo e dei lavoratori, tanto che Coop Alleanza 3.0 – uno dei maggiori sponsor della manifestazione – ha sottolineato lo slogan “primo maggio chiusi per scelta”. Il premio speciale Bruni Sport è stato conferito al meno e alla meno giovane della gara competitiva: Angelo dalla Vecchia e Rosiliana Barbierati. Tra i gruppi il più numeroso (quadrilatero) si è aggiudicato il trofeo Luigi Marini (ideatore del Giro delle Mura).