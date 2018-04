Puliamo il mondo, tra valli e fiume la Ciclonavigata Ecologica “scalda il cuore”

di Giuseppe Malatesta

Codigoro. Ha convinto una cinquantina di volontari la ‘Ciclonavigata Ecologica’ promossa dal Corpo di Polizia Provinciale di Ferrara con la collaborazione del Deltabike Team Pedale Stanco e di diverse altre realtà associative codigoresi. L’iniziativa, mirata alla raccolta dei rifiuti abbandonati tra strade, fiumi, canali e boscaglia del territorio, ha interessato proprio l’area ricompresa tra Codigoro e l’aasi naturale di Canneviè.

Supportati da un mezzo a motore messo a disposizione dalla sezione locale dell’Avis, i volontari hanno fatto manbassa di plastica e altro materiale che sicuramente si trovava nel posto sbagliato. Il tutto muovendosi in sella alle loro bici o sul pontone che ha percorso il Po di Volano, forniti di sacchi e attrezzi utili allo scopo da Clara Ambiente, armati di buona volontà e di un amore incondizionato per la natura.

“Una mattinata fantastica, di quelle che scaldano il cuore” commenta il comandante della Polizia Provinciale Claudio Castagnoli. “Ci siamo sentiti parte della natura e dalla parte della natura, dalla parte di un territorio straordinario sempre troppo aggredito da chi non ha rispetto e non comprende che su questa Terra siamo ospiti , come tutti gli altri esseri viventi”.

Un contributo fattivo è arrivato anche dal sindaco Alice Zanardi, tra i volontari ecologici insieme agli assessori della sua Giunta. L’istituzione locale, ricordava Zanardi in occasione della presentazione dell’iniziativa, è orientata nel “far sì che giornate simili non siano esperienze isolate, a spot, ma possano se non diventare consuetudine, sicuramente essere riproposte in altre aree colpite dal fenomeno dell’abbandono”.

Dopo una tappa mangereccia a Corte Madonnina e alcune ore di lavoro il nutrito gruppo si è riunito a Canneviè per un report sull’attività, che ha visto recuperati quindici damigiane di vetro fortunatamente integre, una cinquantina di sacchi di rifiuti vari, venti pneumatici da auto e due da camion con cerchioni, un televisore, lastre di eternit e una batteria. Clara, l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti, recupererà tutto il ‘raccolto’ (nel frattempo radunato a Canneviè) tra un paio di giorni.