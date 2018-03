Controlli dei carabinieri in Gad e in centro. Quattro denunce

Sono state quattro le persone denunciate a seguito del servizio straordinario di controllo effettuato dai carabinieri in zona Gad e nel centro storico nel pomeriggio di giovedì (22 marzo).

In particolare, un uomo di 32 anni della provincia di Bologna – L.C.A., già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per ricettazione perché trovato alla guida di un scooter che era stato rubato lo scorso 13 marzo. Una donna comacchiese di 44 anni – G.C. – è stata invece colta a rubare generi alimentari per un valore di 50 euro in un supermercato ed è stata denunciata per furto. Infine, due uomini – P.A., ferrarese di 42 anni e M.M. 51enne del rodigino – sono stato denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Durante il servizio – condotto dai carabinieri della compagnia di Ferrara, con il supporto del personale del nucleo cinofili di Bologna, e della Cio (Compagnia Intervento Operativo) del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” – sono stati ritrovati 31 grammi di marijuana, contenuti in un involucro nascosto nella vegetazione in via Gobetti.

Complessivamente sono stati controllati 47 soggetti di cui 42 extracomunitari e 11 autovetture.