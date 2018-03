Bersaglieri ad Argenta per l’adunata dei fanti piumati

Argenta. Adunata dei fanti piumati ad Argenta. E’ prevista per il 24 e 25 marzo. E sarà un appuntamento di interesse regionale, che coinvolgerà bersaglieri in congedo ma anche in servizio provenienti non solo dall’Emilia-Romagna ma anche dal Veneto e da altre zone d’Italia.

L’organizzazione è affidata ad un apposito comitato. Che, con a capo Gabriele Strozzi, collaborerà con Luca Ricci Maccarini, presidente della locale sezione “Fausto Beretta”, che saluta così anche il suo 82° anniversario. Il raduno è patrocinato dal Comune che per celebrare l’evento ha stanziato un contributo di 16mila euro.

Per l’occasione sono attesi in città e dintorni diverse centinaia di soldati del corpo fondato da La Mamora. Di questi ritrovi nell’argentano ce ne sono stati tre: nel 2006, 2007 e 2009. Ma non di questa dimensione ed importanza. L’evento cade nel centenario della fine della Grande Guerra: la 1° mondiale.

Il programma prevede, per il sabato, alle 15, l’alzabandiera e l’onore ai caduti ai piedi del monumento della Pace, in via Aldo Moro. Quindi alle 17 la messa in duomo e, alle 21, il concerto cremisi delle fanfare di Scandiano e San Donà di Piave, al Teatro dei Fluttuanti. La domenica invece alle 9 in piazza Marconi ci sarà l’ammassamento e la formazione degli schieramenti. Seguirà l’omaggio alla comunità, bandiere, gonfaloni, medaglieri e insegne associazioni. Interverranno autorità istituzionali e militari. Alle 10,40, la sfilata, anche a passo di cosa ed in bicicletta, per raggiungere in corteo piazza Giovanni XXIII dove avverrà l’inaugurazione del monumento ai Bersaglieri. Si chiude con un pranzo cremisi nell’oasi naturalistica di Campotto e l’ammainabandiera.