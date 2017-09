Offese e auguri di morte al Pd. Vitellio: «Basta, non tolleriamo più questo odio»

Si preannuncia dura la reazione del Partito Democratico di Ferrara contro alcuni utenti che su Facebook si sono lanciati in pesanti offese verso il partito e i suoi militanti. A mettere le cose in chiaro è lo stesso segretario provinciale, Luigi Vitellio, con un post proprio su Facebook.

«Da giorni – spiega – il profilo Facebook del Partito Democratico Ferrara è “frequentato” da signori che ci augurano calamità e morti. C’è un limite a tutto. Nel rispetto della comunità che rappresento ho dato mandato ad un legale per verificare l’ipotesi di reati. Tutto ciò si colloca ampiamente oltre il legittimo dissenso politico. Non possiamo e non vogliamo più tollerare questa escalation di odio perché essa investe non solo i partiti ma le comunità».

I commenti offensivi sono arrivati soprattutto sotto il post del 30 agosto in cui il Pd annunciava tre incontri di settembre per le Feste de l’Unità di Pontelagoscuro e di Porotto.

I più gentili si limitano a mostrare disappunto, seppure in modo molto colorito, rispetto alle politiche del partito, altri invece vanno ben oltre. «Quando ci sarete tutti – scrive un utente – circondatevi di balle di paglia e datevi fuoco. Tutto il mondo applaudirà l’unica cosa che avete fatto bene». Un altro si chiede se non sia «qualche islamico in cerca di 72 vergini» che «abbia voglia di sacrificarsi», rimandando chiaramente al desiderio che venga compiuto un attentato terroristico nelle feste targate Pd. Un altro ancora riprende il concetto del fuoco: «Bisognerebbe fare un bel falò con tutti quanti». Ancora violenza: «pd di merda.. bisognerebbe andare e dargli dei calci in testa». C’è anche chi, sfruttando le tragedie attuali, si augura calamità climatiche: «Deve passarvi sopra un uragano». Poi le offese, come «sinistronzi di merda», «ratti», che diventano decisamente più gravi quando un utente scrive «festa dei drogati pedofili».

Non si pensi che tutto sia nato dopo lo “scontro” tra la risparmiatrice ferrarese Giovanna Mazzoni e Matteo Renzi. Non sembra quello l’innesco: nessun messaggio lo menziona e, soprattutto, molti sono anteriori.