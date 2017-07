A Ferrara gli autori si siedono ‘a corte’

di Cecilia Gallotta

Torna a Ferrara ‘Autori a corte’, la rassegna letteraria che raccoglie i nomi del panorama nazionale e del lavoro locale, in uno “scambio virtuoso – come lo definisce il vicesindaco Maisto – per un’iniziativa ad hoc sul libro in una città come Ferrara”.

Novità 2017 il Giardino Creativo della Factory Grisù (via Poledrelli, 21), uno spazio “non ancora del tutto pronto” anticipa l’organizzatore Federico Felloni, ma che “dal 2018 potrebbe diventare location fissa”, e mercoledì 19 inaugurerà ospitando niente meno che Giulio Cavalli e Cinzia Tani, rispettivamente con ‘Santa Mamma’ e ‘Il Capolavoro’, alle 21.30. La serata sarà preceduta dal recital musicale di Beppe Giampà e Sergio Gnudi ‘Era ingenuo il tuo sorriso’.

Ad aprire la rassegna ‘in casa’ non poteva che essere Roberto Pazzi, mercoledì 5 luglio alle 19 presso il Salotto di Palazzo Roverella, un “posto che negli anni ha visto momenti di splendore e di decadimento”, come afferma Luca Antonelli, che nella storia del palazzo intravede somiglianze con quella di Lazzaro, personaggio omonimo e protagonista dell’ “azzeccatissimo” libro dell’autore ferrarese.

In anteprima assoluta Leonardo Veronesi e Giorgia Pizzirani presentano ‘Non abbiamo tenuto conto degli zombie’, mercoledì 12 luglio alle 20.45, prima che – alle 21 – Valerio Varesi tinga di giallo Palazzo San Crispino con l’inimitabile Commissario Soneri, dalle cui avventure ha preso vita la fiction Nebbie e delitti.

Martedì 25 chiudono in bellezza Arianna Fornasari, presso Palazzo della Racchetta, con l’omonimo libro sulla curiosa storia del Palazzo, e Ivano Marescotti, che scende dal set cinematografico per presentare ‘Pierino e il Lupo’. Alle 21.40 il grande Totò – a ormai 50 anni dalla sua scomparsa – rivive assieme alla nipote Elena De Curtis, e al moderatore d’eccezione Paolo Micalizzi.

Ci sarà spazio anche per gli amanti della tavola con la cena letteraria presso il ristorante ‘381 storie da gustare’ – prenotazioni al 348 5125444 – assieme a Elisa Pampolini e Daniela Verduci, autrici de ‘La cucina crudista nella dieta vegana’, una “passione condivisa anche con la cooperativa il Germoglio del ristorante”. Gratuito l’intero evento (ad eccezione della cena – 25 euro) anche grazie all’organizzazione degli studenti della Città del Ragazzo, “da tre anni attivi in questa iniziativa; un’esperienza che si rivela formativa a 360 gradi da ambo le parti”.