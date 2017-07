Fermato con 13 ovuli di cocaina: arrestato e liberato

Girava in zona Gad con in tasca 13 involucri termosaldati contenenti più di 12 grammi di cocaina. Il pusher, un giovane nigeriano di 30 anni, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, per poi essere immediatamente liberato.

L’arresto è scoccato lunedì sera in via Ortigara. Su segnalazione dei residenti, che hanno chiamato il 113 per denunciare attività di spaccio lungo la via, è intervenuto il personale delle volanti della polizia di Stato che ha individuato e seguito lo straniero in sella ad una bicicletta.

Alla vista della volante, il pusher ha svoltato repentinamente verso corso Piave, sempre inseguito dagli agenti che sono poi riusciti a fermarlo. Visto l’atteggiamento particolarmente teso, il 30enne è stato sottoposto a perquisizione personale. Nella tasca posteriore dei jeans è stata rinvenuta una boccetta di vetro contenente 13 ovuli, il cui contenuto del peso complessivo di 12,22 grammi è risultato positivo ai derivati della cocaina.

Il nigeriano, richiedente asilo, di fatto senza fissa dimora, è stato tratto in arresto. Fino a quando il pm ne ha disposto l’immediata liberazione.