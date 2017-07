La Spal diventa una sitcom

L’avventura della Spal in serie A diventa una sitcom. E avrà un nome che solo i ferraresi possono capire al volo: “Mai al mondo”, da cui deriva l’espressione ‘maial’ usata come intercalare da qualsiasi residente in città.

La serie tv sarà ambientata a Ferrara e il leit motiv sarà appunto incentrato sulla promozione della squadra biancazzurra nella massima serie. La situation comedy è ideata da Michael Segal, attore e scrittore ferrarese doc, e dal regista Ferdinando De Laurentis con il patrocinio del Comune di Ferrara, Polesine Film Commission e l’amichevole permesso della Spal.

Protagonista della fiction sarà una tipica famiglia ferrarese, la famiglia Buzzoni, molto legata al calcio, alla squadra della sua città e a tutte le peculiarità del territorio estense, come il cibo. Una famiglia normale, con pregi e difetti, come ce ne sono tante altre che si ritrova a vivere un sogno dai colori biancazzurri, insieme ai dirimpettai e ai vicini di casa.

Per trasformare questa famiglia immaginaria in una reale sul piccolo schermo, è aperto il casting per trovare i protagonisti della serie. Le audizioni si terranno lunedì 10 e martedì 11 luglio dalle 19 alle 22.30 nell’auditorium di Santa Maria Maddalena in via Amendola.

Si cercano un uomo di 40-50 anni nel ruolo di capofamiglia, una donna della stessa età nelle vesti della moglie, e tre giovani per interpretare i figli: un ragazzo di 20-30 anni, una secondogenita della stessa età e una più piccola tra i 12 e i 16 anni. Con loro abita il nonno, per il quale si cerca un uomo tra i 55 e i 70 anni d’eta.

Intorno a loro ruotano tanti altri personaggi: un ragazzo di 20-35 anni di colore (fidanzato della figlia mediana), un altro uomo sui 40-50 anni (miglior amico del capofamiglia), una donna di 25-40 anni (vicina di casa molto bella), due uomini di 25-40 anni (coppia di fatto, vicini di casa) e la loro figlia adottiva di 20 anni, un giovane tra i 18 e i 30 anni (vicino di casa del piano di sopra) e un signore sui 50-60 anni, proprietario del bar Mar dove si ritrovano per discutere delle partite. Inoltre, il casting recluterà una serie di personaggi minori che faranno apparizioni durante le puntate.

Il prodotto mira ad essere distribuito sul territorio ferrarese e quello limitrofo, attraverso le tv locali ed internet, ed è una produzione al momento no budget, ma che strizzerà l’occhio agli sponsor locali. Sulla scia dell’entusiasmo sempre crescente per il mondo biancazzurro.