La Pinacoteca non chiude, interviene Franceschini

La chiusura per tre giorni a settimana della Pinacoteca, a causa di gravi carenze del personale di custodia e vigilanza, è stata scongiurata. L’operazione di ‘salvataggio’ porta il nome del ministro Dario Franceschini che, appena appresa la notizia dalla stampa locale, si è mobilitato per evitare una chiusura a singhiozzo che avrebbe impattato pesantemente sul turismo della città estense.

La soluzione tampone messa in atto dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo passa attraverso il prestito di personale da altre sedi museali. Una riorganizzazione che dovrebbe garantire il normale orario della Pinacoteca già a partire dal 3 maggio.

Il problema della mancanza di personale, come annunciato dalla direzione delle Gallerie Estensi, avrebbe portato alla chiusura del museo nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, mentre giovedì e venerdì sarebbe rimasta aperta con orario ridotto dalle 8,30 alle 14 e nel weekend dalle 13,30 alle 19. Ad eccezione del primo maggio che si sarebbe osservata un’apertura straordinaria, dalle 13.30 alle 19, per non rovinare i piani dei tanti turisti giunti in città per il ponte festivo.

Con l’intervento del Mibact, invece, verranno assicurati gli orari pieni in attesa di nuove assunzioni. Confermate le visite pomeridiane del primo maggio e la normale chiusura del martedì, da mercoledì 3 maggio la Pinacoteca Nazionale al piano superiore del palazzo dei Diamanti aprirà regolarmente.