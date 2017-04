A La Spezia finisce 0-0, festa rimandata per la Spal

di Andrea Mainardi

Un punto tutt’altro che disprezzabile, è quello con il quale i biancoazzurri escono dal ‘Picco’ di La Spezia ma che purtroppo non basta per l’accesso matematico alla serie A già questa giornata. La Spal ha giocato una gara accorta mettendo in luce una fase difensiva tornata nuovamente a splendere dopo i gol subiti nelle scorse settimane, di contro si interrompe la striscia di vittorie consecutive che era arrivata a cinque successi. Mora e compagni nonostante una certa sterilità offensiva, hanno comunque creato almeno tre nitide palle gol nel secondo tempo andando molto vicini al colpaccio. Da segnalare poi l’importantissimo rientro di Floccari che ha giocato oltre mezz’ora senza incidere sul risultato.

Leonardo Semplici torna all’antico schierendo Meret in porta ed il trio difensivo migliore a sua disposizione con i rientrati Vicari e Bonifazi accanto a Cremonesi. In mezzo al campo torna Costa sulla sinistra mentre Lazzari occupa la corsia di destra, la mediana invece è tutta sostanza con Schiavon, Arini e Mora. Confermati infine Antenucci e Zigoni in attacco. E’ lo Spezia a partire meglio nel primo tempo con Piccolo che cerca Granoche in profondità, la sua palla è troppo lunga e preda di Meret. Lo stesso giovane portiere non ha problemi ad agguantare il pallone sull’angolo dei padroni di casa poco dopo. Al 4′ anche la Spal si fa vedere in avanti con un paio di calci d’angolo ma Granoche spazza l’area in entrambe le occasioni. A centrocampo si fa subito sentire Mora con la solita ‘garra’ che guadagna una punizione dalla trequarti, Chichizola è però attento a non farsi sfuggire il cross teso di Costa. Al 10′ la prima vera occasione del match è per i liguri: Piccolo da calcio di punizione allarga per Terzi il cui cross trova la testa di Maggiore che, tutto solo, non riesce ad indirizzare la sfera verso la porta di Meret. La Spal attende e riparte cercando di sfruttare gli errori avversari come al 13′ quando l’ex di turno Ceccaroni sbaglia una palla in uscita. Ne approfitta Lazzari per ‘galoppare’ sulla destra arrivando poi al cross per Zigoni, il colpo di tacco del ‘cobra’ è però intercettato dalla difesa spezzina. Col passare dei minuti la partita perde di colpi con le squadre che sostanzialmente si equivalgoni, lo spettacolo sugli spalti invece rimane di altissimo livello con i supporters spallini che non fanno mai mancare il proprio appoggio alla squadra.

Lo Spezia nella parte centrale del primo tempo alza il baricentro cercando spesso qualche imbucata centrale per tagliare fuori la difesa spallina, senza però avere successo. Al 25′ i bianconeri battono tre calci d’angolo consecutivi, sugli sviluppi dell’azione del terzo Piccolo arriva nuovamente al cross teso che Meret respinge bene di piede. Arrivano nel frattempo ottime notizie da Cittadella dove il Cesena si porta in vantaggio, ma la Spal continua a non costruire trame offensive rilevanti. Al 33′ Djokovic e Migliore provano diverse volte a soprendere Meret da fuori area senza successo, i biancoazzurri (oggi in tenuta gialla) provano a rispondere sfondando sulle fasce soprattutto con Costa a sinistra senza però creare pericoli. La partita diventa molto ‘maschia’ con diversi contrasti duri a centrocampo dove Schiavon ed Arini non sfigurano affatto. La difesa spallina inoltre non concede nulla allo Spezia se non al 39′ con Piccolo che ci prova a giro da fuori, Meret blocca agilmente in due tempi annullando quella che, di fatto, è l’ultima occasione rilevante di un primo tempo che non passerà certo alla storia per la propria bellezza. La tensione infatti si fa sentire in campo dove la Spal non è riuscita mai ad andare alla conclusione verso la porta di Chichizola, pur difendendosi con assoluto ordine.

Il secondo tempo si apre sulla falsariga del primo, con le squadre abbastanza bloccate ma con lo Spezia che appare più determinato della Spal in fase offensiva. Al 47′ punizione dal limite dell’area per i liguri guadagnata da Fabbrini ma Piccolo spara sulla barriera il suo sinistro. I biancoazzurri rispondono cinque minuti dopo con Lazzari che si accentra dalla destra fini ad arrivare nel cuore dell’area spezzina, qui però non trova il tempo giusto per concludere a rete e viene chiuso da Ceccaroni. E’ con l’asse Piccolo-Granoche che lo Spezia si rende maggiormente pericoloso come all 53′ quando una bella combinazione tra i due porta il funambolico mancino alla conclusione. Meret è però attentissimo sul suo palo e si rifugia in calcio d’angolo. Ancora i padroni di casa pericolosi poco dopo col cross di Djokovic che pesca Migliore, la sua coordinazione non è delle migliori ed il colpo di testa termina altissimo sulla traversa. Mister Semplici non sembra contento della sua Spal in questa fase soprattutto per la mancanza di grinta ed aggressività.

Il tecnico toscano allora prova a dare una scossa ai suoi inserendo Floccari per un impalpabile Zigoni. Al 59′ prima grande occasione per i biancoazzurri con Cremonesi che incoccia di testa l’angolo di Costa con un ottimo ‘terzo tempo’, il pallone purtroppo termina largo. Sempre di testa risponde poco dopo lo Spezia col traversone di Fabbrini che pesca Vignali tutto solo sul secondo palo, la sua incornata termina a lato vanificando così un’ottima opportunità. Questa è certamente la fase più bella della partita ma le due squadre sembrano pugili incapaci di colpirsi a vicenda. L’occasionissima per la Spal arriva al 63′: si accende una mischia da calcio d’angolo dalla quale esce Vicari vincitore, con un tocco molto intelligente il centrale serve Arini tutto solo in area piccola ma il suo tiro finisce incredibilmente alto a porta sguarnita. Spaventati, i bianconeri rinculano indietro e la Spal si rende nuovamente pericolosa. Al 71′ Antenucci punta l’area, ottiene l’uno due di tacco con Mora e serve l’accorrente Lazzari a destra il cui tiro però finisce sull’esterno della rete. Due minuti più tardi lo Spezia si rifà vivo con Piccolo che si accentra e tira ma Meret è bravissimo ad alzare la palla sopra la traversa con la mano di richiamo. Persiste l’equilibrio anche in questa fase con la Spal che si appoggia ad Antenucci, sempre ficcante quando riceve palla in profondità. Mister Di Carlo allora si gioca la carta Nenè subito pericoloso al 78′ ed all’82’ prima con un colpo di testa fuori e poi con una spettacolare rovesciata che termina larga con Meret rimasto immobile.

Col passare dei minuti la lucidità di entrambe le squadre cala ed il punto sembra andare bene a tutti, uno scontro tra Cremonesi e Nenè aggiunge un ulteriore minuto di recupero ai cinque già assegnati dall’arbitro Aureliano. L’ultima occasione è per i padroni di casa al 93′ su punizione ma il neoentrato Mastinu spedisce fuori col mancino. Il match dunque termina a reti inviolate, la Spal si fa forte della compattezza difensiva ritrovata su un campo insidiosissimo come quello ligure ed aspetta le ‘mosse’ di Frosinone ed Hellas Verona, per capire se e soprattutto quando potrà brindare alla promozione.

Spezia – Spal 0-0

Spezia (4-3-3): Chichizola, Ceccaroni, Terzi, Valentini, Vignali, Djokovic, Maggiore, Migliore (dal 74′ Sciaudone), Fabbrini (dal 68′ Nenè), Granoche, Piccolo (dall’84’ Mastinu).

A disposizione: Valentini, Okereke, Datkovic, Signorelli, Bàez, Giannetti, Errasti. Allenatore: Domenico Di Carlo

Spal (3-5-2): Meret 7, Bonifazi 7, Vicari 7.5, Cremonesi 7, Lazzari 6, Schiavon 6, Arini 6.5, Mora 6.5, Costa 6 (dal 79′ Castagnetti 6), Antenucci 6, Zigoni 5 (dal 58′ Floccari 5).

A disposizione: Poluzzi, Silvestri, Giani, Gasparetto, Castagnetti, Schiattarella, Del Grosso, Finotto. Allenatore: Leonardo Semplici.

Ammoniti: Costa (Sp) 77′, Sciaudone (Sz) 91′.

Espulsi: nessuno

Arbitro: Gianluca Aureliano, sezione di Bologna.

Tifosi ospiti: 1500 circa.