Bondi. Un progetto da 750mila euro per il palasport

Un appuntamento importante quello della Pallacanestro Ferrara con l’amministrazione comunale, uno step crocevia per la crescita e l’avanzare del progetto della società cestistica, per decidere come proseguire questa avventura: i margini di miglioramento possibili e i limiti da superare. Attualmente la convenzione tra Comune e Pallacanestro Ferrara per l’utilizzo del palasport è valevole fino al 2019, la richiesta della società è quella di prorogare tale convenzione prima della sua scadenza, per poter nel frattempo attuare lavori di miglioria della struttura, di cui la Pallacanestro Ferrara si farebbe carico con un progetto da 750mila euro, salvo ovviamente poterne ammortizzare i costi con l’utilizzo per la propria attività per un tempo prolungato.

“La convenzione del Palasport fino al 2019 sta un po’ stretta, – spiega Fabio Bulgarelli – per quelle che sono le nostre ambizioni di crescita e i nostri progetti. Per una società di A2 è improponibile pensare di non avere il palazzetto in gestione. Ad oggi, – prosegue il presidente – è necessario approntare migliorie, non solo strutturali, ma migliorie necessarie per lo spettacolo sportivo nonché per una gestione adeguata ai tempi. Il progetto – illustra Bulgarelli – comprende l’impianto di riscaldamento e condizionamento, l’impianto luci, i led, dei maxi schermo, un’area hospitality, una zona bar, un corner dedicato agli sponsor e un’arena moderna per fare attività di marketing. Alcuni aspetti sono imprescindibili per la struttura, altri consentirebbero a noi di lavorare meglio e altri ancora consentirebbero di rendere il palazzetto una location più adeguata anche per altre tipologie di eventi e spettacoli”.

“Pff Group – continua Bulgarelli – ha illustrato il progetto in comune e abbiamo trovato una grandissima disponibilità da parte degli amministratori Modonesi e Merli. Ci ha fatto piacere trovare nei nostri interlocutori la consapevolezza di quanto sia necessario mettere mano alla struttura: talvolta piove dentro, le porte e le finestre sono vecchie, le sedie da sostituire e anche i plexiglass sono obsoleti”.

“In questo primo incontro abbiamo tracciato la rotta per il nostro progetto, – prosegue il presidente biancazzurro – così come abbiamo definito che ci sono alcuni paletti da rispettare perché l’edificio è pur sempre un edificio pubblico. Noi lavoreremo alla ripresentazione del progetto e il Comune capirà quali possono gli step necessari a livello burocratico per procedere. Ci incontreremo nuovamente tra 15 giorni. Per noi è però imprescindibile approntare queste migliorie alla struttura, per poi poterne usufruire in modo da sfruttare lo spazio e il tempo al meglio per consentire anche all’organizzazione del nostro lavoro di trarne giovamento. Negli ultimi due anni, – ricorda Bulgarelli – è emerso come l’assetto societario non sia al massimo del proprio splendore e non sia probabilmente in grado di dare il proprio meglio. Ci sono stati pochi risultati sportivi rispetto agli investimenti fatti. Noi vogliamo lavorare per rendere appetibile l’immagine della Pallacanestro Ferrara, sia dal punto di vista sportivo che economico e questo si può fare solo con un orizzonte temporale non limitato e un impianto adeguato ai tempi e al progetto”.

“La Pallacanestro Ferrara è pronta ad investire, – è la chiosa di Bulgarelli – innanzi tutto su figure professionali che possano farci crescere: Pasi per area tecnica, Tezzon per la direzione del marketing e del fronte commerciale. Le figure professionali su cui investiremo vorrei trovassero le condizioni adeguate per operare, è un discorso sicuramente di ampio respiro. Si tratta infatti di un investimento di circa 750 mila euro che ovviamente vorremmo ammortizzare nel tempo. Ora si ha da comprendere come certe operazioni si possano realizzare rispettando le regole”.