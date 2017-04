Rifiuti. La procura di Brescia trasmette gli atti a Ferrara

La procura di Ferrara ha richiesto e ottenuto da quella di Brescia gli atti relativi alle indagini svolte in base alle dichiarazioni rese al tempo dal pentito Nunzio Perrella per valutare eventuali reati commessi a Ferrara (e non ancora prescritti) in tema di rifiuti. Finora non sarebbe emerso alcunché.

Lo ha riferito il consigliere comunale comunale Alberto Bova durante la commissione da lui presieduta proprio per trattare l’argomento dopo la trasmissione di Rai 2. Bova – che si è mosso in via autonoma – ha riferito di aver parlato con il procuratore Bruno Cherchi e di essere stato autorizzato a comunicare quanto finora emerso – cioè niente – sugli eventuali reati ambientali nel Ferrarese legati a quanto sostenuto dall’ex camorrista.

Ma, in generale, la commissione non è servita a granché, se non a ribadire quanto già spiegato alla stampa il 31 marzo e dare nuovamente conto del lavoro finora svolto nei siti da bonificare, con un focus particolare su Ca’ Leona e il quadrante ovest. E dire che era l’occasione giusta per riempire di domande l’assessore all’ambiente Caterina Ferri, il direttore della sezione Arpae Ferrara Pier Luigi Trentini, la responsabile di Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae Paola Magri, il dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara Alessio Stabellini e Lorella Dall’Olio responsabile Unità operativa Bonifiche del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

Una seduta quasi ‘a vuoto’ anche per via della mancata comunicazione dell’interpellanza che il M5S ha presentato il 18 aprile in merito alla questione – in cui chiede soprattutto di avere più dati sui monitoraggi effettuati – che non è ancora arrivata al tavolo dell’assessore Ferri per cui non se n’è potuto parlare durante la commissione.