Terremoto, due scosse nell’Alto ferrarese

Mirabello. L’Ingv ha registrato due scosse nell’Alto ferrarese, nella zona tra Mirabello e Sant’Agostino. Il primo – di magnitudo 3.1 – è stato avvertito alle 18.46 a una profondità di 7 km lungo via Luneda.

Il secondo è avvenuto alle 21.15 a nemmeno un km distanza, lungo via Cavo Napoleonico, a 4 km dal centro di Sant’Agostino. In questo caso la magnitudo è stata di 3.2.

I due sismi sono stati avvertiti anche nelle zone di Bondeno, Poggio Renatico e Vigarano, in provincia di Ferrara, Finale Emilia in provincia di Modena e Galliera in provincia di Bologna.