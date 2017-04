Maxi rissa in zona Gad

Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile c’è stata una maxi rissa tra cittadini stranieri nei giardini del grattacielo, in piena zona Gad.

Il tutto è stato documentato con un video girato da un residente, in cui si vedono diverse persone che apparentemente sembrano appartenere a due gruppi distinti litigare in modo animato, affrontarsi fisicamente prima singolarmente e a gruppetti – con qualcuno che tenta di fare da paciere – fino a che poi non scoppia una rissa vera e propria, in cui vengono utilizzati anche oggetti, tra cui una cinta, bottiglie e delle biciclette, lanciate addosso addosso agli altri litiganti.

La rissa si è verificata verso le 23,30 di domenica e il video – visibile a tutti – è stato pubblicato la mattina di lunedì su Facebook dal residente (ottenendo 140mila visualizzazioni e oltre 1300 condivisioni e 600 commenti) e poi ripreso dalla pagina “Fermiamo lo spaccio in zona stadio a Ferrara”.

Sul fatto è intervenuto Nicola Lodi (Lega Nord) con una nota con la quale addossa la colpa dell’accaduto al sindaco Tiziano Tagliani e torna a chiedere l’intervento dell’esercito.