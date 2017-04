Vulandra, gli Ufo sorvolano Ferrara

Chiude i battenti la Vulandra, il festival più longevo e aerodinamico d’Italia che piace a grandi, piccini e… marziani. L’amato festival degli aquiloni, che ha festeggiato la 38esima edizione dal 22 al 25 aprile nella tradizionale cornice del parco urbano Bassani, ha infatti conquistato anche l’iperspazio.

E’ proprio il disco volante degli Ufo una delle attrazioni più apprezzate e fotografate dal pubblico che negli ultimi giorni ha affollato il polmone verde della città estense. L’opera è stata realizzata dal Gruppo Aquilonisti Vulandra che dal 1979 organizza questa fortunata manifestazione in collaborazione con Arci, Comune di Ferrara, Regione Emilia Romagna e centro di promozione sociale “Il Quadrifoglio”.

L’aquilone ‘alieno’ si avvicina ai suoi vent’anni di volo: è stato costruito nel 1998, misura circa 10 metri di diametro, è alto 4,50 metri e sono stati utilizzati circa 270 metri quadri di tessuto. Un lavoro originale che ha dato i suoi frutti: il video ad esso dedicato che circola su Youtube, fa sapere lo speaker dell’evento, ha superato le 100mila visualizzazioni.

L’opera extraterrestre, di grande impatto visivo, è solo una delle centinaia di sculture volanti che hanno colorato il cielo ferrarese per la gioia di grandi e piccoli, tutti col naso all’insù per non perdersi il colorato e sempre fantasioso spettacolo.