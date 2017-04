Caso Corrado. “Grazie a Zagatti e alla Cgil”

Leggo in queste ore le dichiarazioni rilasciate da Cristiano Zagatti, Segretario Generale della Cgil di Ferrara a seguito dell’intervento di Tomaso Corradi, coordinatore provinciale PD per la mozione Renzi.

Leggo queste parole e questa volta scelgo di comunicare ciò che da questo scambio mi esce dal cuore, ciò che sento e che ho voglia di condividere.

Davvero grazie, al Segretario della Cgil di Ferrara. Un grazie di cuore alla Cgil tutta. Grazie perché con le parole scritte hai fatto un’operazione importante per me: hai come ri-arredato una casa in cui vivo. Mettendoci dentro le qualità essenziali che mi fanno sentire bene nella mia pelle. Mura solide ma con porte e finestre aperte. Con una libreria importante in cui trovare i testi che hanno nutrito la mia anima e costruito il mio sentire. Quelle porte aperte parlano di ascolto, solidarietà, confronto, amicizia e pace. Quelle finestre parlano di sole, piante e fiori e bandiere che possano sventolare al cielo. Bandiere rosso sangue. Come tu sacrosantamente specifici.

Ma quelle porte e finestre non sono burro per tutti. E dunque, ad un certo punto, marcare la differenza e chiuderle per chiedere rispetto è un’esigenza che sentivo viva dentro di me. E leggere le tue parole mi ha fatta sentire non sola in questa necessità. Ora, chi vuole, deve suonare il campanello e, con rispetto, presentarsi per chiarirsi.

Samanta Mezzetti