Rodigino arrestato a Copparo per spaccio

Copparo. Circolavano in auto nel centro abitato di Copparo, lui con 26 grammi di marijuana suddivisa in dosi e lei con un tirapugni metallico nascosto nella borsa.

I due giovani residenti entrambi nel rodigino sono stati fermati per un controllo, attorno alle 3 della notte, dai carabinieri del Nucleo operativo di radiomobile di Copparo. Entrambi sono finiti nei guai: il ragazzo 29enne italiano, M.V., con precedenti, è stato arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la ragazzo, un’italiana di 24 anni, è stata denunciata per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.