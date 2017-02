Previsioni del 17 febbraio

Ferrara

Cieli parzialmente nuvolosi in mattinata senza fenomeni associati ma peggiora dalle ore pomeridiane con i primi rovesci. Si rinnovano condizioni di tempo instabile anche in serata e in nottata, con piogge e rovesci sparsi. Temperature comprese tra +5°C e +16°C.

Emilia

Tempo in progressivo peggioramento nel corso della giornata, con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino e le prime precipitazioni ad iniziare dalla Romagna nel corso delle ore pomeridiane. Fenomeni in estensione anche ai settori emiliani nel corso della serata e della nottata. Neve in Appennino oltre 1100-1600 metri.

Italia

Cieli irregolarmente nuvolosi sui settori settentrionali con tempo in progressivo peggioramento nel corso della giornata. In mattinata attese precipitazioni specie sulla Liguria, mentre dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alla Romagna e ai rilievi orientali. In serata e in nottata ancora rovesci anche intensi su Emilia Romagna e pianure veneto friulane. Neve oltre 800-1500 metri.

Al Centro Italia tempo stabile in mattinata con cieli irregolarmente nuvolosi salvo qualche pioviggine sull’Alta Toscana, mentre dal pomeriggio le piogge si estenderanno anche all’Umbria e localmente alle Marche. In serata e nottata generale instabilità con fenomeni anche intensi tra Umbria e Marche. Neve oltre 1100-1400 metri.

Giornata all’insegna della generale stabilità al Sud con sole prevalente sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari salvo un generale aumento della nuvolosità dal pomeriggio associato a locali fenomeni sulla Campania specie in nottata.

Temperature generalmente in calo nei valori massimi, mentre le minime sono attese in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it