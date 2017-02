La cooperazione secondo Sandro Pertini

E’ dedicato al tema della cooperazione il volume che raccoglie la tesi di laurea di Sandro Pertini (ritrovata e ripubblicata con il contributo della Fondazione Unipolis e di Legacoop Liguria) che sarà presentato venerdì 17 febbraio alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea.

L’incontro, a cura di Legacoop Estense e Associazione Sandro Pertini, sarà aperto dai saluti del sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani e del presidente di Legacoop Estense Andrea Benini.

Seguiranno interventi di Gianluigi Granero (presidente di Legacoop Liguria), Carlo Alberto Campi (Università di Modena e Reggio), Massimo Tosini (Associazione Sandro Pertini di Stella San Giovanni), e di Pierluigi Stefanini (presidente Unipol e Fondazione Unipolis). Modererà la giornalista Camilla Ghedini.

La presentazione del volume, come preannunciato dagli organizzatori, sarà l’occasione per riflettere sull’attualità del modello cooperativo e sulla figura di Pertini come uomo politico e istituzionale.