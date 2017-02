Facevano prostituire anche minori, arrestate due donne

Sono due cittadine nigeriane di 28 e 33 anni, Becky David e Chinyere Okoro, le donne tratte in arresto per prostituzione minorile, favoreggiamento e sfruttamento aggravati, dalla seconda sezione della Squadra Mobile di Ferrara, al termine di un’attività investigativa che verrà illustrata oggi alla stampa.

Le due, rintracciate a seguito di perquisizioni eseguite a Ferrara e a Pescara in collaborazione con l’omologo ufficio investigativo, sono state tratte in arresto lo scorso 8 febbraio in esecuzione delle misure cautelari emesse dalla procura della repubblica di Bologna.

Le donne arrestate lavoravano per una ramificata organizzazione criminale che reclutava le donne in Nigeria, le accompagnava fino ad una località oggetto di approfondimenti investigativi e da lì le imbarcava alla volta dell’Italia promettendo una sistemazione lavorativa. Venivano infatti reclutate con il miraggio di un lavoro sicuro grazie al quale avrebbero ripagato il costo del viaggio. Arrivate nel nostro Paese scoprivano che il lavoro sicuro in realtà non esisteva e che per ripagare il loro debito avrebbero dovuto vendersi per le strade. Le ragazze venivano quindi costrette a “vendere il loro corpo” per poter saldare il debito contratto con l’organizzazione. Il contratto era stato sancito attraverso un rito woodoo, con il quale le ragazze si impegnavano a restituire l’equivalente di 30mila euro. Oltre che sul woodoo, per obbligare le ragazze, gli aguzzini facevano leva anche su eventuali ritorsioni a cui sarebbero stati esposti i loro familiari rimasti in Nigeria. L’organizzazione si serviva, infine, di alcune donne per il controllo su strada delle ragazze. A Ferrara, nella casa dove una delle ragazze era stata collocata, vivevano anche la seconda sfruttatrice arrestata e altre due ragazze, delle quali una ancora minorenne, che a loro volta si prostituivano.

L’attività investigativa è stata avviata nel maggio scorso, quando Grace, nome di fantasia di una delle ragazze schiavizzate dagli sfruttatori, ha deciso di affrancarsi dalla vita di strada e di raccontare tutto agli uomini della Polizia di Stato di Ferrara. Grazie alla sua collaborazione gli investigatori della Mobile di Ferrara hanno ricostruito l’odissea delle ragazze soggiogate dall’organizzazione.

I particolari verranno resi noti nella conferenza stampa che si terrà lunedì 13 febbraio in questura a Ferrara alle ore 11.