Acrobazie per non sottoporsi all’etilometro

Saletta. Nelle prime ore della mattinata i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza un uomo di 64 anni di nazionalità italiana.

L’uomo, controllato all’altezza di Saletta di Copparo alla guida di un autocarro di proprietà dell’azienda agricola per cui lavora, aveva manifestando sintomi di ebbrezza e ha cercato in tutti i modi di rendere vane le varie misurazioni del test etilometrico. Alla fine, senza non poche peripezie, i militari sono riusciti a misure la concentrazione di alcol nel sangue, risultata superiore ai limiti di legge.

La patente di guida gli è stata ritirata.