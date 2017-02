Alla Spal bastano diciassette minuti, Entella battuta

di Andrea Mainardi

Ennesima impresa stagionale per i biancoazzurri che espugnano il ‘Comunale’ di Chiavari, dove nessuna squadra era riuscita a portare a casa i tre punti da oltre un anno, con un netto 0-3. Mora e compagni hanno giocato un pirmo quarto d’ora superbo andando in superiorità numerica e poi sul triplo vantaggio.

Il resto della gara è stata poi semplice gestione con l’Entella quasi mai pericolosa. Così facendo la Spal torna al terzo posto scavalcando il Benevento e mettendo l’Hellas Verona nel mirino. Proprio la trasferta contro i veneti adesso assume un’importanza ancora maggiore.

Leonardo Semplici conferma le sensazioni dell’andata confermando gran parte della formazione vista contro l’Ascoli. Le uniche differenze sono in Arini in regia al posto di Castagnetti e Finotto davanti che sostituisce il febbricitante Antenucci.

Pronti via e la partita prende una piega tanto repentina quanto inaspettata. La Spal infatti parte forte conquistando tre angoli in serie, l’ennesimo cross di Mora trova liberissimo Cremonesi che però viene steso da Baraye in piena area. Per il signor Saia di Palermo è rigore e rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Sul dischetto si presenta Sergio Floccari che non sbaglia e dopo soli quattro minuti porta i suoi in vantaggio siglando il terzo gol in maglia biancoazzurra. Colpito a freddo l’Entella reagisce con nervosismo allo svantaggio mentre i ragazzi di mister Semplici sembrano indemoniati. Al 9’ Lazzari va via sulla destra e pennella il cross per l’inserimento di Mora il cui tuffo di testa all’angolino è perfetto, Spal già sullo 0-2 ed è festa grande per gli oltre quattrocento tifosi giunti a Chiavari.

I padroni di casa sembrano capirci davvero poco ma reagiscono con Catellani che all’11’ va via sulla destra, la sua invitante palla in mezzo arriva in qualche modo sui piedi di Caputo che però spara sull’esterno della rete. Ancora Entella un minuto dopo con la punizione alta di Tremolada da buona posizione. La Spal in ogni caso sembra nella sua versione migliore, al 15’ Floccari appoggia di esterno per il tiro di collo di Finotto che scende bene ma non abbastanza per beffare Iacobucci. E’ solo il preludio al tris spallino che giunge due minuti dopo: ancora Floccari allarga a destra per Lazzari il cui cross col contagiri arriva sulla testa dell’accorrente Costa che gonfia la rete. Primo gol da professionista e di conseguenza prima segnatura con la nuova maglia per lui. In quello che pareva un fortino inespugnabile alla vigilia, la Spal conduce incredibilmente per 0-3 dopo poco più di un quarto d’ora. Breda si accorge che la serata può diventare veramente negativa e si gioca due sostituzioni passando alla difesa a cinque in modo da evitare goleade. Al 25’ si fa vivo l’Entella con Caputo che appoggia per il tiro di Catellani che, deviato, sibila alla sinistra di un immobile Meret finendo fuori davvero di poco. I biancoazzurri non vogliono rischiare ed iniziano ad abbassare i ritmi anche se ad ogni azione manovrata Mora e compagni danno la sensazione di poter entrare in area. La prima frazione termina con i padroni di casa che si affacciano in avanti ma senza creare particolari pericoli, si va al riposo dunque sullo 0-3.

Si ricomincia con i liguri molto pericolosi al 46’, la punizione di Catellani infatti trova Ceccarelli che arriva di testa ma la piazza fuori da ottima posizione. Tre minuti dopo brutta notizia per mister Semplici, Mora viene ammonito. Passata la sfuriata iniziale dell’Entella, la Spal prende via via sempre più possesso del campo. Lazzari e Costa ci provano più volte ma nessuno dei loro cross raggiunge le punte, al 57’ ci prova Schiattarella da fuori ma è bravo Iacobucci a mettere in angolo. I padroni di casa sembrano non crederci più e i ritmi della partita calano sensibilmete. Entrano Schiavon, Castagnetti e Zigoni nella Spal e proprio quest’ultimo va vicino al gol con un tiro all’80 al quale ancora Iacobucci si oppone. Era l’ultima emozione della gara dato che i restanti minuti corrono senza che i giocatori spendano ulteriori preziose energie. Una netta ed importantissima affermazione quindi per la Spal che si ripropone come accreditata a restare nelle primissime posizioni della classifica.

Virtus Entella – Spal 0-3

Marcatori: Floccari (S) 4’, Mora (S) 10’, Costa (S) 16’.

Virtus Entella (4-3-1-2): Iacobucci, Belli, Ceccarelli, Pellizzer, Baraye, Moscati (dal 15’ Filippini), Troiano, Palermo, Tremolada (dal 22’ Benedetti), Caputo, Catellani (dal 59’ Ammari). A disp. : Paroni, Pecorini, Diaw, Sini, Mota, Ardizzone. All: Breda.

SPAL (3-5-2): Meret 6, Bonifazi 7, Vicari 6.5, Cremonesi 7, Lazzari 8 (dal 55’ Schiavon 6), Schiattarella 7, Arini 6, Mora 7.5 (dal 69’ Castagnetti 6), Costa 7, Finotto 6, Floccari 6.5 (dal 74’ Zigoni 6). A disp. : Marchegiani, Gasparetto, Silvestri, Ghiglione. All: Semplici 7.

Ammoniti: Troiano (E) 23’ per gioco scorretto, Catellani (E) 23’ per gioco scorretto, Meret (S) 40’ per perdita di tempo, Mora (S) 49’ per gioco scorretto.

Espulsi: Baraye (E) 3’ per fallo da ultimo uomo

Arbitro: Saia di Palermo.