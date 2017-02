XII Morelli. Il piccolo Michael non ce l’ha fatta. La rara malattia con cui ha combattuto per tutta la sua breve vita l’ha strappato questa mattina dalle braccia dei genitori all’età di soli 6 anni.

Un lutto che ha colpito la famiglia e l’intera comunità di XII Morelli che in questi anni si è prodigata per raccogliere fondi per le sue cure. Michael Sanguin era affetto fin dalla nascita da una malattia neuro degenerativa davvero rara: la Rars2, in Italia se ne contano poco più di 5 casi e nel mondo poco più di una cinquantina. Da quel che si sa il più “anziano” tutt’ora ha 16 anni, ma allo stesso tempo altri non sono stati così fortunati, come il piccolo Michael.

Questa grave patologia non ha una cura. Ma papà Manuel e mamma Gloria non si sono mai arresi e hanno lottato con tutte le loro forze per trovare dei palliativi che potessero far stare meglio il loro piccolo angelo. Hanno girato l’Italia (e non solo) in lungo e in largo, cambiato decine di ospedali e consultato altrettanti medici italiani ed esteri.

Un ricerca continua e costosa che gli ha regalato qualche anno di vita, anche grazie alle numerose iniziative organizzate nella piccola frazione centese a sostegno della famiglia per pagare, tra le altre cose, i trapianti di cellule staminali. In suo onore si sono susseguiti concerti, tornei di calcetto ed eventi che hanno unito la comunità, la quale fin da subito ha sostenuto il coraggio e la voglia di vivere di un bambino sempre sorridente nonostante il tanto dolore sofferto fin dalle prime settimane di vita.

Il bimbo è venuto a mancare alle 8 di questa mattina a causa di una influenza con ben 5 focolai che non ha lasciato scampo al suo già debole corpo. Appena appresa la notizia in paese sono fioccate centinaia di messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook “Il mondo di Michael”. Condoglianze sentite nei confronti dei genitori e dei suoi tre fratelli, Fabian di 11 anni, Samuel di 8 e Arianna di 5 anni, che hanno perso troppo presto il loro ‘topolino’. Ancora da fissare la data del funerale.