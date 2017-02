Piero Angela all’Università di Ferrara

Piero Angela torna all’Università di Ferrara venerdì 24 marzo alle 10 per inaugurare il secondo ciclo di seminari “L’etica in pratica”, organizzato da Sergio Gessi di Unife a integrazione del suo corso di Etica della comunicazione e dell’informazione.

Al più celebre giornalista-divulgatore italiano l’Università di Ferrara ha conferito la laurea honoris causa in Scienze Biologiche nel 1992 nel corso di una seguitissima cerimonia durante la quale tenne una memorabile Lectio magistralis dal titolo “Scienze, società ed informazione”. Data l’eccezionalità dell’evento si sta valutando la disponibilità del Teatro Comunale Abbado. La sua lezione seminariale ha per titolo: “L’orizzonte empatico della comunicazione”.

Gli altri incontri del ciclo si terranno, sempre di venerdì fra le 10,15 e le 12, all’aula magna Drigo del dipartimento di Studi umanistici che ha sede in via Paradiso12. Potranno partecipare non solo gli studenti che hanno scelto il corso di Etica, ma chiunque sia interessato, studenti e cittadini, per propiziare un’ampia diffusione della conoscenza.

Fra gli ospiti che già hanno confermato la loro presenza: Mattia Feltri della Stampa, Annalena Benini del Foglio, Pier Luca Santoro di DataMedia Hub, Jacopo Tondelli fondatore di linkiesta.it e glistatigenerali.com, Luca De Biase direttore di Nova, l’inserto su nuovi media e tecnologie del Sole24ore.