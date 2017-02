Spacca la vetrina e ruba un Rolex, bloccato dai passanti

Lo aveva probabilmente adocchiato da tempo, quel Rolex del valore di ben 70mila euro, così ha aspettato le 19.40 di ieri, dopo essersi munito di un martello, per infrangere la vetrina della gioielleria Scopa di via Cortevecchia e arraffare il prezioso orologio. Non ha tenuto conto però della reazione del titolare e, soprattutto, dei cittadini.

Il ladro, un albanese di 26 anni già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato infatti inseguito dal titolare della gioielleria lungo corso Porta Reno e la situazione è stata subito chiara anche per altri passanti che hanno deciso di intervenire. L’inseguimento è stato breve e i cittadini in qualche modo sono riusciti a raggiungere il 26enne, che ha opposto resistenza e ha cercato, anche con la violenza, a guadagnarsi una via di fuga nel centro storico della città.

Alla fine l’arrivo delle Volanti della Polizia di Stato ha posto fine a ogni speranza per il malvivente, che alla vista delle divise ha rinunciato a qualsiasi tentativo di farla franca. E’ stato così arrestato e portato in Questura per gli accertamenti di rito. Qui, nonostante il 26enne avesse cercato di confondere il personale, i poliziotti sono riusciti a identificarlo compiutamente e a fotosegnalarlo. Ora il malvivente dovrà rispondere di rapina impropria, per avere usato violenza dopo il furto del Rolex nei confronti dei cittadini che cercavano di fermarlo e assicurarlo alla giustizia. Il Rolex da 70mila euro circa è stato restituito alla gioielleria.