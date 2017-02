“Spese pazze” in Regione, anche Malaguti condannato a risarcire

Dovrà risarcire circa 14mila euro Mauro Malaguti, ex consigliere regionale del Pdl condannato insieme ad altri 25 colleghi dalla Corte dei Conti nell’ambito dell’inchiesta “spese pazze”.

L’importo totale contestato a Malaguti è di di 26.500 euro, che dovrà restituire in solido con l’ex capogruppo Giuseppe Villani. “Faremo appello – afferma l’ex consigliere regionale estense -, è una contestazione che dobbiamo approfondire perché ogni anno i bilanci che comprendevano i rimborsi venivano controllati dai revisori e approvati dalla stessa Corte dei Conti. Sono state contestate tutte le spese, ma allora era il sistema in generale che doveva essere contestato: come facevo a pensare che non fosse legittimo quello che stavo facendo?”. Ad aprile intanto dovrebbe arrivare anche la sentenza nel parallelo processo penale, dove Malaguti, difeso dall’avvocato Alberto Balboni, ha scelto il rito abbreviato.

Con lui la Corte dei Conti regionale ha condannato anche altri 25 consiglieri di quasi tutti i gruppi al tempo dell’ultima giunta guidata da Vasco Errani, compresi Pd e Pdl per cifre che vanno dai 1.500 ai 33mila euro.