“La porta di Matrix”, un social network dedicato a misteri e ufo

“La Porta di Matrix” si spalanca su Ferrara. Il primo social network dedicato ai misteri e agli ufo è stato ideato e creato dall’estense di adozione Sergio Tracchi, conosciuto in città per essere il proprietario dell’edicola di piazza Trento e Trieste e per il suo impegno in politica tra le file della Lega Nord, che ha deciso di cimentarsi in questo nuovo progetto dopo il successo nell’ambito dei misteri del sito Hackthematrix che ha raggiunto 15.000.000 visite in 2 anni.

Il social network è online da sabato ed è rivolto alle tante persone appassionate di mistero, dagli Ufo all’antico Egitto fino alle molte altre tematiche inerenti. Il primo ‘avvistamento’ è stato registrato proprio a Ferrara dove è stata lanciata “La Porta di Matrix”, un nome che ricorda la famosa e amata trilogia dei registi Lana e Lilly Wachowski.

“E’ un vero e proprio social e ha tutte le funzioni di Facebook come la possibilità di creare gruppi e pagine, di chattare, di farsi amicizie, di caricare file di ogni tipo – spiega il suo creatore -. Pur essendo in versione beta il social si comporta molto bene, non manca nulla ed abbiamo notato vari tipi di personalizzazione del proprio profilo”.

Per iscriversi basta inserire un indirizzo e-mail e una password oppure loggarsi con Facebook. I creatori hanno messo a disposizione anche un applicativo da scaricare direttamente dal sito www.laportadimatrix.com, per ora attivo solo per il sistema operativo Android ed in versione beta ma hanno promesso che a breve sarà disponibile anche per Windowsphone e Ios scaricabile dai rispettivi store.