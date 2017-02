Povia a Ferrara per spiegare l’economia

Il cantante Giuseppe Povia a Ferrara per spiegare ai cittadini come funziona l’economia. È l’iniziativa organizzata dal Gruppo Economia Cittadini e Emmaus per venerdì 17 febbraio alla Sala Estense.

Gli organizzatori si avvarranno delle parole dell’ultimo lavoro “Nuovo contrordine mondiale” di Povia, che nel corso dell’incontro eseguirà dal vivo diversi brani. L’ingresso alla serata è a offerta libera.

Povia – cantautore già vincitore del Festival di Sanremo nel 2006 con il brano Vorrei avere il becco – negli ultimi tempi si è sempre più avvicinato a posizioni della sfera “complottista”, anti-euro e nazionaliste in materia di economia e politica, ma non solo: nel 2014 su Facebook diede una singolare spiegazione sul perché avvengono i terremoti, identificando i 7 miliardi di persone che la popolano e che si muovono su di essa come una delle possibili cause.

La serata in cui sarà ospite, peraltro, gode del patrocinio del Comune di Ferrara.