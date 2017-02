Ristrutturazione Palaspecchi: incontro sul Fondo Immobiliare “Ferrara Social Housing”

Ieri (3 febbraio) ha avuto luogo un incontro operativo in Municipio con i rappresentanti di Investire Sgr e Acer Ferrara per poter chiudere nel più breve tempo possibile la costituzione del Fondo immobiliare “Ferrara Social Housing”, per la ristrutturazione del Palaspecchi.

Dopo la ripresa dei lavori dello scorso dicembre, annunciata in conferenza stampa di fine anno dal sindaco che ha letto la comunicazione di Investire Sgr sulla approvazione definitiva dell’operazione, i rispettivi uffici tecnici hanno ripreso il lavoro interrotto quasi un anno fa, a causa di eventi esterni all’operazione, sulle ultime definizioni contrattuali.

In particolare per il Comune si tratta di ridefinire i termini della convenzione urbanistica riguardante la consegna della Delegazione comunale quale obbligazione derivante dal cambio d’uso originario del 2011 e il rilascio dei Permessi di Costruire e delle opere di urbanizzazione.

Erano presenti all’incontro Fabio Carlozzo (direttore) e il gruppo di lavoro di Investire Sgr, il sindaco Tiziano Tagliani, l’assessore Roberta Fusari insieme ai responsabili del procedimento urbanistico (gli architetti Tumiati, Perelli e Bonora, e Monica Pellati), l’ingegner Rossi e Acer Ferrara con il direttore Diego Carrara e l’architetto Cenacchi.

Il lavoro sta procedendo nei tempi previsti e si stanno definendo le ultime modifiche alla convenzione che dovrà essere approvata dal Consiglio comunale, anche alla luce della sopravvenuta nuova normativa legata agli appalti pubblici.