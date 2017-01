Ferrara fa il suo ingresso nella Destinazione Turistica Romagna

Ferrara aderisce alla neonata Destinazione Turistica Romagna, la nuova area vasta che unisce il territorio estense con le province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna in un’ottica di promozione e marketing turistico.

La Destinazione Turistica, istituita dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della legge regionale 4/2016, muove i primi passi. Giovedì la proposta è stata vagliata positivamente dalla seconda commissione consiliare in attesa della discussione in consiglio comunale prevista per la seduta di lunedì 30 gennaio. Ma, a questo punto, l’approvazione definitiva pare solo una formalità.

L’adesione da parte del Comune di Ferrara all’istituenda Destinazione Turistica Romagna raccoglie tutto il favore di Ascom Ferrara. “Si tratta di un necessario rafforzamento dell’asse strategico di questo territorio – commenta il direttore generale Davide Urban – e si integra nella direzione scelta della fusione camerale tra Ferrara e Ravenna”.

“L’ingresso di Ferrara – annuncia Urban – permetterà all’intero sistema turistico provinciale di poter avere il peso politico che merita nelle scelte e nel reperimento dei fondi necessari per promuovere e valorizzare adeguatamente Ferrara come città d’arte, Comacchio con la sua costa ed il Parco del Delta, oltre che Cento patria del pittore barocco Guercino e sede di uno storico e secolare Carnevale”.