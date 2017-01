“L’arte per l’arte” fino a dicembre

L’esposizione “L’Arte per l’arte – da Previati a Mentessi, da Boldini a De Pisis” nel Castello Estense di Ferrara è prorogata fino al 27 dicembre.

Pertanto, per tutto l’anno in corso, i visitatori potranno apprezzare, al piano nobile del Castello, un breve viaggio tra alcuni dei diversi orientamenti che fecero a gara per rinnovare i convenzionali linguaggi dell’arte sul finire dell’Ottocento: dalle poetiche del vero all’arte di idee, dalla pittura di macchia al divisionismo, dalla rappresentazione della vita moderna alle suggestioni decorative del Liberty, così come una selezione di capolavori di Filippo de Pisis nel percorso dei Camerini di Alfonso I°.

Nonostante la chiusura della sede delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Massari per la realizzazione dei lavori post-sisma continuerà, quindi, ad essere disponibile al pubblico una selezione di opere del patrimonio del museo.