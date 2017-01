Due arresti per resistenza violenta ai carabinieri

Weekend movimentato per i carabinieri di Ferrara che tra la mattina di sabato e quella di domenica hanno arrestato due persone per resistenza.

Il primo arresto è avvenuto nella mattina di sabato da parte del Norm dopo che i militari hanno fermato un cittadino marocchino di 35 anni in vale IV Novembre. L’uomo, che non aveva intenzione di farsi controllare, ha aggredito i carabinieri spintonandoli e strattonandoli, senza però ferirli.

L’altro episodio si è invece verificato domenica mattina, sempre con i miliari del Norm alle prese con un altro cittadino marocchino, più giovane questa volta: un 20enne. Il ragazzo, che risulta irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato in caserma per accertamenti ma a un certo punto ha iniziato anche lui a strattonare e spintonare i carabinieri (per fortuna senza causare feriti anche questa volta). Allo stesso è stato quindi contestato il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché i reati di danneggiamento, per avere strappato parzialmente la rete metallica posta a copertura di un condizionatore, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Con il 20enne marocchino è stato denunciato in stato di libertà anche un suo connazionale minorenne, oggetto del medesimo controllo, anch’egli irregolare sul territorio nazionale, che ha avuto la stessa reazione del connazionale. Il minore è stato affidato a una struttura ad hoc.