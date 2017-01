Divertiamociinsieme in modo allegro e formativo

di Pietro Perelli

Formignana. Presentato un nuovo progetto dal titolo “La Saletta” nel piccolo Comune della bassa ferrarese che vede come protagonisti i giovani. Il titolo e l’hashtag, #Divertiamociinsieme, scelti sono indicativi di ciò che hanno ideato Valentino Bonazza e Silvia Carantoni col supporto di Leda Dall’Olio della Biblioteca comunale e dell’assessore Andrea Turra.

“Si tratta di un progetto – come dice la sindaca Laura Perelli – che vuole avvicinare in ragazzi, adolescenti in particolare, al Comune dando la possibilità di avere un luogo di incontro che sia allo stesso tempo divertente e formativo in un periodo storico particolare in cui non ci sono molte opportunità per i giovani che per questo a volte sembrano persi”.

“È un iniziativa nata dalla volontà di aiutare i ragazzi durante il percorso adolescenziale cercando di farli sentire parte attiva nella comunità e che li vedrà confrontarsi con ragazzi di poco più grandi dato che saranno parte attiva nel progetto i ragazzi del servizio civile” ribadisce Andrea Turra, che poi aggiunge: “Nasce come luogo di incontro che si spera evolva anche in luogo di confronto”.

“È un idea che avevo da molto tempo – spiega Valentino Bonazza – in un periodo storico in cui i ragazzi rischiano di essere negativamente influenzati da tecnologia e mass media credo sia importante dargli una opportunità di incontro. Dargli uno spazio in cui passare del tempo insieme in luoghi diversi dai bar o dalla strada, uno spazio in cui divertirsi insieme in modo allegro e formativo, un luogo di confronto al di fuori delle dinamiche famigliari a volte conflittuali nel periodo adolescenziale”.

Le idee e le proposte di chi organizza sono già tante, si pensa ad esempio a laboratori teatrali o attività di volontariato ma non ancora completamente definite perché ancora mancano i veri protagonisti, i ragazzi che parteciperanno che dovranno essere parte attiva nella definizione delle attività.

Inizialmente sarà data a disposizione la sala civica comunale dove venerdì 2 febbraio si apriranno le danze alle ore 17 con giochi, musica, un buffet e dove si terranno gli incontri nei venerdì successivi dalle 16 alle 18. Col tempo invece si pensa di lasciare ai ragazzi uno spazio diverso, più autonomo che possa essere autogestito e autoregolato, ciò ovviamente dipenderà anche dal coinvolgimento dei ragazzi. A seconda della partecipazione potrebbero anche aumentare i giorni degli incontri e si sta già pensando ad attività più capillari durante il periodo estivo in cui non c’è scuola.