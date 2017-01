Nel negozio igiene precaria e alimenti mal conservati

Carne e pesce conservati in frigoriferi in pessime condizioni igieniche e merce priva di etichette. È stato intimato il divieto di vendita di qualsiasi genere alimentare a un esercizio commerciale di viale IV Novembre gestito da cinesi, all’interno del quale ieri pomeriggio si sono presentati i poliziotti delle Volanti per un controllo amministrativo.

Gli agenti – che hanno identificato due dipendenti e altri cittadini di nazionalità nigeriana – hanno trovato i locali dell’esercizio commerciale in condizioni igieniche precarie, così come i congelatori dove erano custoditi carne e pesce, inoltre la merce non deperibile esposta nel negozio presentava irregolarità amministrative per la vendita al dettaglio, in particolare era appoggiata a terra, non prezzata e priva di etichette.

È stato quindi richiesto l’intervento di personale dell’Usl che dopo avere verificato la situazione, ha posto in sequestro preventivo la cella freezer dove erano custoditi diversi alimenti congelati in cattivo stato di conservazione e non tracciabili, intimando il divieto di vendita di qualsiasi genere alimentare fino alla mattinata successiva, quando sarebbe stato fatto un ulteriore intervento sanitario per precise verifiche.

Al titolare è stato redatto verbale di accertamento di violazione amministrativa.